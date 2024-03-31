Мир отмечает католическую Пасху: чем она отличается от православной

Пасху празднуют все христиане независимо от обряда. Впрочем между празднованием Пасхи католиков и Пасхи у христиан восточного обряда есть определенные различия.

Пасху празднуют в честь Воскресения из мертвых Иисуса Христа, пишет 24 Канал. Дата празднования каждый год является другой. Католики празднуют Пасху в 2024 году 31 марта, а православные аж 5 мая.

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Почему католики и православные празднуют Пасху в разные даты

Католическая церковь использует Григорианский календарь для определения даты Пасхи, которая может приходиться на любое воскресенье от 22 марта до 25 апреля.

Православная же церковь следует Юлианскому календарю для определения даты Пасхи, смещая празднование на 13 дней по сравнению с Григорианским календарем. Это означает, что православная Пасха приходится в любое воскресенье от 4 апреля до 8 мая.

Основные различия между традициями и обрядами

И католики, и православные христиане придерживаются определенных ограничений в еде, и впрочем у христиан западного обряда они не такие строгие. Во время Великого поста православные верующие не употребляют яйца, мясо, молочные продукты и рыбу, а у католиков запрет только на мясные продукты. Строгого поста они придерживаются только в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу.

Пасхальная служба в православных церквях начинается поздно вечером в Великую Субботу и продолжается до утра воскресенья. А вот католики начинают праздновать Пасху еще в Страстную субботу. В этот день совершается богослужение Надвечерья Пасхи. Перед началом службы зажигается особая пасхальная свеча Пасхал. Символами праздника у католиков являются шоколадные яйца и пасхальный кролик.

Он украшает не только корзины, но и служит декорацией в комнатах или во дворах. Семейный праздник католики отмечают в кругу близких людей, а хозяйки готовят мясо кролика или индейки.



Пасхальный кролик является символом Пасхи у католиков / Фото Pexels

Отличие у католиков и православных заключается в совершении богослужений. Накануне Пасхи верующие посещают храм, где по христианским обычаям в полночь проводят Крестный Путь. Православные священнослужители устраивают Крестный Путь перед Литургией, а католические – после.

В православной традиции основными символами являются пасха, крашанки (освященные крашеные яйца) и ветчина. Православные христиане традиционно красят обычные куриные яйца в яркие цвета, или разрисовывают их причудливыми рисунками, а хозяйки пекут куличи в специально разрешенный для этого день.



Пасха и крашанки являются основными символами православных христиан / Фото Pinterest

Православные верующие на Пасху приветствуются словами: "Христос Воскрес" и отвечают: "Воистину Воскрес!", у католиков такой традиции нет.

Итак, различие между датами православной Пасхи и католической обусловлено, во-первых, разницей в дате церковных новых месяцев, а, во-вторых, разницей между солнечными календарями – 13 дней, а еще соблюдением поста и традициями празднования. Но впрочем для католиков и православных Пасха является большим христианским праздником, все они терпеливо ждут этого дня и искренне радуются Воскресению Христа.