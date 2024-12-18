Тренди російської маячні: про що брехали росіяни у 2024 році

Російська брехня теж має тренди. 2024 рік видався щедрим на маячню від російських пропагандистів. Кремлівська пропаганда далі намагається довести: правда – це те, що вони говорять, а не те, що усі бачать.

Центр стратегічних комунікацій щодня моніторив нові віяння російської пропаганди і спростовував їх. Однак більшість "нових" таки були старими, лише змінювались соуси і приправи, якими їх приправляли. В ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу пропоную згадати найпоширенішу російську брехню за рік, що минає. Цей текст в іронічному форматі, бо без іронії та сміху ми всі б вже давно з'їхали з глузду.

Читайте також 25 "Орешників" на місяць і 300 на рік: як Росія розганяє ІПСО на Заході та лякає світ ракетами

Курськ: "Ми завжди казали, що в нас тут мирно"

У серпні, коли інтернет буквально ряснів новинами про те, як Україна захоплює один за іншим населений пункт на території Курської області, Владімір Путін вирішив "не помічати" це.

Тут і включилася типова кремлівська стратегія – замість визнання реальності, кращий варіант – створити нову реальність. "Теракти", – сказали вони. І правда, що ще робити, коли частина твоєї країни просто перестає бути під твоїм контролем? Простіше ж сказати, що це все терористи винні, ніж пояснювати своїм громадянам, що їхня "свята земля" тепер стає зоною бойових дій.

А ще, можна додати, що це взагалі не ви винні, а ЗСУ, які тепер і терористичними методами воюють, і над цивільними знущаються, і мирні перемовини руйнують.

Тож навіть якщо Курськ перетворюється на поле битви, це, очевидно, "операція прикриття" і частина якоїсь невідомої російської стратегії.

Мирні перемовини

Росіяни весь рік наполегливо грали роль "голубів миру", які прагнуть лише одного – сісти за стіл переговорів. Звісно, на своїх умовах, які передбачають капітуляцію України та відмову від всіх анексованих територій. Кремль увесь рік пропагує ідею "мирних переговорів", хоча насправді пропонує пастку.

Правда така: за допомогою маніпуляцій Москва намагається переконати світ, що саме Україна відмовляється від переговорів і винна у затягуванні війни. Російський "мир" – це угода на базарі, де ціни постійно змінюються, а дрібний шрифт підказує: "Все ваше – тепер наше".

Ядерний блеф

Ядерний шантаж Росії – це справжня вистава для внутрішньої та міжнародної аудиторії. Восени третього року "триденної війни" Путін вирішив переписати ядерну доктрину Росії, наче це сценарій для нового фільму. Наче вона написана олівцем і її можна переписувати за найменшого бажання. Мовиться про те, що Москва розширила перелік причин, коли вона може застосувати ядерну зброю, додавши туди кібератаки та атаки дронами, якщо вони загрожують її існуванню. Дмітрій Пєсков, як досвідчений каскадер, пояснив, що – це "сигнал, який попереджає світ про "наслідки у разі участі інших країн у війні".

І ось, на тлі цих "ядерних сплесків", Росія продовжує хитро маніпулювати своїм арсеналом, піднявши планку ядерного шантажу до нових "Орешників". Усі ці сходи ескалації повинні переконати Захід, що не варто недооцінювати Росію.

Зауважте Херсонщина під прицілом дронів: як інформаційна кампанія допомагає місту вистояти

Правда така: ніхто не знає, чи станеться ядерний напад. Але ми всі давно маємо знати план дій на випадок різних надзвичайних ситуацій. Включно з ядерним сценарієм. Однак поки що дії росіян більше нагадують сценарій для дешевої драми, де в кінці кожної сцени світ продовжує спостерігати за дійством, але не бере у ньому участі.

Зеленський "нелегітимний"

Російська пропаганда продовжує наполягати на тому, що Володимир Зеленський – "маріонетка Заходу" та "не має підтримки народу". Російські пропагандисти спільно з прокремлівськими блогерами, політичними коментаторами й колишніми держслужбовцями намагалися впродовж року сформувати у світі образ, у якому український президент – це фактично узурпатор, що підмінив законну владу.

Правда така, що цього року мала б завершитися каденція Зеленського, але через воєнний стан вибори неможливі. Російська пропаганда використовує це для поширення фейків про узурпацію влади.

Це смішно, коли країна, що вже понад 20 років існує за правилом "замість виборів – наказ Путіна", обвинувачує іншого президента в порушенні демократичних норм.

Російські "вибори"

Замість того, щоб говорити про нелегітимність Зеленського, російські пропагандисти краще звернули б увагу на власний "чудовий" досвід в організації виборів. Вибори Путіна – це справжня школа маніпуляцій. На виборах у березні Путін "виграв" з рекордними 87,28% голосів. Ці цифри, які так старанно підраховували, включали голоси з тимчасово окупованих територій України. Окупаційна влада намагалася створити там ілюзію "демократичного процесу", апелювавши до присутності іноземних спостерігачів.

Правда в тому, що на російських виборах, зокрема на тимчасово окупованих територіях України, іноземними спостерігачами часто виступали особи з маргінальних політичних рухів або пропутінських організацій. А голосувати людей фактично змушували.

Тому так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях стали кульмінацією путінської пропаганди: голосування там, де люди живуть у страху, а реального вибору немає, виглядає як справжній відчайдушний фарс.

Актуально Не шторм: російські пропагандисти знайшли "причини" трощі танкерів біля Керчі

Для чого це все?

Мета російської пропаганди залишається незмінною – дискредитувати Україну, посіяти розбрат у суспільстві, підірвати довіру до влади та виправдати агресію в очах власного населення. Поки російські пропагандисти продовжують годувати свою аудиторію байками, ми можемо лише поспівчувати їм. Адже жити у світі ілюзій – це, мабуть, дуже сумно. А ми, озброєні здоровим глуздом та критичним мисленням, будемо продовжувати боротися за правду.

Правдиві новини сьогодні ховаються за густими заростями вигадок та маніпуляцій. Якщо ви не хочете стати жертвою інформаційного впливу, знадобиться неабияка порція критичного мислення. Перш ніж повірити в чергову сенсацію, поставте собі кілька питань:

хто це опублікував? Офіційне джерело чи анонімний канал в телеграмі, який постійно посилається на "свої" джерела?

Чи є докази, чи тільки гучні заяви?

І головне – чи не намагаються маніпулювати вашими емоціями, використовуючи слова "шок", "сенсація" або "жахливо"?

Якщо новина викликає у вас сумніви, не полінуйтеся перевірити її в інших джерелах, найперше – в офіційних. Перевірка інформації – це як миття рук перед їжею: займає трохи часу, але може врятувати від неприємних наслідків.

Тому будьте пильними, перевіряйте канали на справжність і не ведіться на провокації.