Тренды российского бреда: о чем врали россияне в 2024 году

Российская ложь тоже имеет тренды. 2024 год выдался щедрым на бред от российских пропагандистов. Кремлевская пропаганда продолжает пытаться доказать: правда – это то, что они говорят, а не то, что все видят.

Центр стратегических коммуникаций ежедневно мониторил новые веяния российской пропаганды и опровергал их. Однако большинство "новых" таки были старыми, только менялись соусы и приправы, которыми их приправляли. В эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала предлагаю вспомнить самую распространенную российскую ложь за уходящий год. Этот текст в ироническом формате, потому что без иронии и смеха мы все бы уже давно сошли с ума.

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Курск: "Мы всегда говорили, что у нас здесь мирно"

В августе, когда интернет буквально пестрел новостями о том, как Украина захватывает один за другим населенный пункт на территории Курской области, Владимир Путин решил "не замечать" это.

Тут и включилась типичная кремлевская стратегия – вместо признания реальности, лучший вариант – создать новую реальность. "Теракты", – сказали они. И правда, что еще делать, когда часть твоей страны просто перестает быть под твоим контролем? Проще же сказать, что это все террористы виноваты, чем объяснять своим гражданам, что их "святая земля" теперь становится зоной боевых действий.

А еще, можно добавить, что это вообще не вы виноваты, а ВСУ, которые теперь и террористическими методами воюют, и над гражданскими издеваются, и мирные переговоры разрушают.

Поэтому даже если Курск превращается в поле битвы, это, очевидно, "операция прикрытия" и часть какой-то неизвестной российской стратегии.

Мирные переговоры

Россияне весь год упорно играли роль "голубей мира", которые хотят только одного – сесть за стол переговоров. Конечно, на своих условиях, которые предусматривают капитуляцию Украины и отказ от всех аннексированных территорий. Кремль весь год пропагандирует идею "мирных переговоров", хотя на самом деле предлагает ловушку.

Правда такова: с помощью манипуляций Москва пытается убедить мир, что именно Украина отказывается от переговоров и виновата в затягивании войны. Российский "мир" – это соглашение на базаре, где цены постоянно меняются, а мелкий шрифт подсказывает: "Все ваше – теперь наше".

Ядерный блеф

Ядерный шантаж России – это настоящий спектакль для внутренней и международной аудитории. Осенью третьего года "трехдневной войны" Путин решил переписать ядерную доктрину России, как будто это сценарий для нового фильма. Как будто она написана карандашом и ее можно переписывать при малейшем желании. Говорится о том, что Москва расширила перечень причин, когда она может применить ядерное оружие, добавив туда кибератаки и атаки дронами, если они угрожают ее существованию. Дмитрий Песков, как опытный каскадер, объяснил, что – это "сигнал, который предупреждает мир о "последствиях в случае участия других стран в войне".

И вот, на фоне этих "ядерных всплесков", Россия продолжает хитро манипулировать своим арсеналом, подняв планку ядерного шантажа до новых "Орешников". Все эти ступени эскалации должны убедить Запад, что не стоит недооценивать Россию.

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Правда такова: никто не знает, произойдет ли ядерное нападение. Но мы все давно должны знать план действий на случай различных чрезвычайных ситуаций. Включая ядерным сценарием. Однако пока что действия россиян больше напоминают сценарий для дешевой драмы, где в конце каждой сцены мир продолжает наблюдать за действом, но не принимает в нем участия.

Зеленский "нелегитимный"

Российская пропаганда продолжает настаивать на том, что Владимир Зеленский – "марионетка Запада" и "не имеет поддержки народа". Российские пропагандисты совместно с прокремлевскими блогерами, политическими комментаторами и бывшими госслужащими пытались в течение года сформировать в мире образ, в котором украинский президент – это фактически узурпатор, подменивший законную власть.

Правда такова, что в этом году должна была бы завершиться каденция Зеленского, но из-за военного положения выборы невозможны. Российская пропаганда использует это для распространения фейков об узурпации власти.

Это смешно, когда страна, что уже более 20 лет существует по правилу "вместо выборов – приказ Путина", обвиняет другого президента в нарушении демократических норм.

Российские "выборы"

Вместо того чтобы говорить о нелегитимности Зеленского, российские пропагандисты лучше обратили бы внимание на собственный "замечательный" опыт в организации выборов. Выборы Путина – это настоящая школа манипуляций. На выборах в марте Путин "выиграл" с рекордными 87,28% голосов. Эти цифры, которые так старательно подсчитывали, включали голоса с временно оккупированных территорий Украины. Оккупационные власти пытались создать там иллюзию "демократического процесса", апеллируя к присутствию иностранных наблюдателей.

Правда в том, что на российских выборах, в частности на временно оккупированных территориях Украины, иностранными наблюдателями часто выступали лица из маргинальных политических движений или пропутинских организаций. А голосовать людей фактически заставляли.

Поэтому так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях стали кульминацией путинской пропаганды: голосование там, где люди живут в страхе, а реального выбора нет, выглядит как настоящий отчаянный фарс.

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Для чего это все?

Цель российской пропаганды остается неизменной – дискредитировать Украину, посеять раздор в обществе, подорвать доверие к власти и оправдать агрессию в глазах собственного населения. Пока российские пропагандисты продолжают кормить свою аудиторию байками, мы можем только посочувствовать им. Ведь жить в мире иллюзий – это, видимо, очень грустно. А мы, вооруженные здравым смыслом и критическим мышлением, будем продолжать бороться за правду.

Правдивые новости сегодня скрываются за густыми зарослями выдумок и манипуляций. Если вы не хотите стать жертвой информационного воздействия, понадобится изрядная порция критического мышления. Прежде чем поверить в очередную сенсацию, задайте себе несколько вопросов:

кто это опубликовал? Официальный источник или анонимный канал в телеграме, который постоянно ссылается на "свои" источники?

Есть ли доказательства, или только громкие заявления?

И главное – не пытаются ли манипулировать вашими эмоциями, используя слова "шок", "сенсация" или "ужасно"?

Если новость вызывает у вас сомнения, не поленитесь проверить ее в других источниках, прежде всего – в официальных. Проверка информации – это как мытье рук перед едой: занимает немного времени, но может спасти от неприятных последствий.

Поэтому будьте бдительными, проверяйте каналы на подлинность и не ведитесь на провокации.