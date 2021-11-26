Чиновники на місцях здуріли, – голова партії "слуг" про реформу у сфері будівництва

Партія "Слуга народу" планує реформувати сферу будівництва у зв'язку з корупцією. Проте за дозвільну документацію доведеться домовлятись із місцевими чиновниками.

Мовиться про узгодження щодо містобудівних умов та обмежень. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

До теми Щорічні 10 мільярдів гривень, – голова партії "слуг" про корупцію у сфері будівництва

"Зараз чиновники на місцях зовсім здуріли. Вибачте за таке слово, але інколи, ми знаємо конкретні міста, де вимагають навіть не гроші, а частку в бізнесі", – наголосила Шуляк.

Забудовники переписують компанії на чиновників

Голова президентської політсили зауважила, що забудовники вимушені переписати частину своєї компанії на чиновника. Вони змушені це робити для того, щоб їм видали "папірець", де написано, що можна збудувати певний будинок чи завод.

Це надзвичайна історія, з якою потрібно щось робити,

– запевнила Шуляк.

На думку чиновниці, згідно з новим законом, уся інформація буде частиною єдиної електронної системи в будівництві. Вона має бути прозорою й публічною. "Неважливо, чи ти забудовник, чи звичайна людина – заходиш і дивишся, можна тут будувати чи ні", – пояснила вона.

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Шуляк: Є активісти, які заробляють за протести

За спостереженнями Шуляк, у Києві є певні розцінки на псевдоактивістів, які критикують вседозволене будівництво. Це величезна проблема, адже є ті, хто дійсно переживають за місто та борються з незаконними забудовами.

Є спеціальні активісти, які заробляють від 150, а інколи навіть 400 тисяч доларів за протести, коли вони виходять пікетувати з наметами, прапорами й криками,

– відзначила Шуляк.

У законі ж "слуги" роблять дуже жорстку умову для незаконного будівництва. За словами очільниці партії "Слуга народу", якщо порушують використання земельної ділянки, то органи місцевого самоврядування зможуть без суду зносити такі будівлі. "Це в законі просто прописано", – додала вона.

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