Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. За її словами, під час корупції не відіграє роль, як працює людина: чесно чи нечесно.

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"10 мільярдів гривень на рік – це хабарі, які отримують чиновники за видачу дозволів і за ведення будинків в експлуатацію", – заявила Шуляк.

Шуляк: Забудовники часто будуть із порушенням

Голова "слуг" запевнила навіть, якщо будинок збудували з дотриманням усіх держвимог, то все одно потрібно заплатити хабар. "Хочеш вести будинок в експлуатацію – неси гроші", – пояснила вона.

10 мільярд гривень на рік – це та корупція, яка стосується того, де не важливо, за які гроші будують об'єкти,

– наголосила Шуляк.

Очільниця партії "Слуга народу" також зауважила, що через корупцію забудовники часто будують із порушеннями. Вони думають, що за об'єкти все одно доведеться платити. Мовиться про будування доріг та капітальні ремонти мостів. Ба більше, дитячі садки теж у корупційній схемі.

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