Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, во время коррупции не играет роли, как работает человек: честно или нечестно.

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"10 миллиардов гривен в год – это взятки, получаемые чиновниками за выдачу разрешений и за введение домов в эксплуатацию", – заявила Шуляк.

Шуляк: Застройщики часто строят с нарушениями

Глава "слуг" заверила даже, если дом построили с соблюдением всех гостребований, то все равно нужно заплатить взятку. "Хочешь ввести дом в эксплуатацию – неси деньги", – объяснила она.

10 миллиард гривен в год – это та коррупция, которая касается того, где не важно, за какие деньги строят объекты,

– подчеркнула Шуляк.

Руководитель партии "Слуга народа" также отметила, что из-за коррупции застройщики часто строят с нарушениями. Они думают, что за объекты все равно придется платить. Речь идет о строительстве дорог и капитальных ремонтах мостов. Более того, детские садики тоже в коррупционной схеме.

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