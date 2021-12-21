Членство України в НАТО підтримують понад половина українців

Левова частка українців підтримує вступ України до НАТО та ЄС. Вони усвідомлюють, що це допоможе зміцнити економічні можливості країни та посилити захист від зовнішніх загроз.

Про це свідчать результати свіжого опитування Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ).

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Як сказав регіональний директор МРІ у Євразійському регіоні Стівен Нікс, українці продовжують підтримувати членство в НАТО та ЄС перед обличчям російської військової агресії.

Як українці ставлять до НАТО та ЄС

Щодо вступу України до міжнародного економічного союзу, 58% українців обрали б ЄС і лише 21% – Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном. А ось підтримка щодо вступу України до НАТО становить 54%.

Щодо особистих викликів, то українців найбільше турбують економічні питання, які впливають на їхній добробут. А саме:

49% опитаних вказали на інфляцію,

45% українців – зростання тарифів.

Що відомо про дослідження Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ) в Україні, крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, у період з 6 по 15 листопада 2021 року, шляхом особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Загальний обсяг вибірки становить 2400 жителів України віком 18 років і старше.

Динаміка зміни ставлення до НАТО за роками

Дані багаторічного моніторингу громадської думки Центром Разумкова свідчать про досить суттєві зміни позицій українців щодо ідеї набуття Україною членства в НАТО.

У 2002 році громадська думка була поділена навпіл — по 32% "за" і "проти".

Протягом 2002 – 2010 років вдвічі зменшилася частка прихильників, а частка противників удвічі зросла.

Однак, починаючи з 2014 року, соціологи фіксували кардинальні зміни у ставленні громадян до перспективи набуття членства в Альянсі.

Якщо у 2012 році за вступ мали намір проголосувати лише 14% респондентів (62% – проти), то у квітні 2014 року рівень підтримки вступу зріс до 37% (42% були проти), а в листопаді 2015 року – до 48%, перевищивши частку противників (33%).

Незначні коливання результатів упродовж наступних 5 років (2016 – 2021 роки) свідчать про стабілізацію рівня суспільної підтримки.

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