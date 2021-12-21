Членство Украины в НАТО поддерживают более половины украинцев

Львиная доля украинцев поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС. Они осознают, что это поможет укрепить экономические возможности страны и усилить защиту от внешних угроз.

Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ).

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Как сказал региональный директор МРИ в Евразийском регионе Стивен Никс, украинцы продолжают поддерживать членство в НАТО и ЕС перед лицом российской военной агрессии.

Как украинцы относятся к НАТО и ЕС

Относительно вступления Украины в международный экономический союз, 58% украинцев выбрали бы ЕС и лишь 21% – Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном. А вот поддержка по вступлению Украины в НАТО составляет 54%.

Что касается личных вызовов, то украинцев больше всего беспокоят экономические вопросы, которые влияют на их благосостояние. А именно:

49% опрошенных указали на инфляцию,

45% украинцев – рост тарифов.

Что известно об исследовании Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ) в Украине, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, в период с 6 по 15 ноября 2021 года, путем личных интервью по месту жительства респондентов. Общий объем выборки составляет 2 400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше.

Динамика изменения отношения к НАТО по годам

Данные многолетнего мониторинга общественного мнения Центром Разумкова свидетельствуют о достаточно существенных изменениях позиций украинцев относительно идеи обретения Украиной членства в НАТО.

В 2002 году общественное мнение было поделено пополам — по 32% "за" и "против".

В течение 2002 – 2010 годов вдвое уменьшилась доля сторонников, а доля противников вдвое выросла.

Однако, начиная с 2014 года, социологи фиксировали кардинальные изменения в отношении граждан к перспективе членства в Альянсе.

Если в 2012 году за вступление были намерены проголосовать лишь 14% респондентов (62% – против), то в апреле 2014 года уровень поддержки вступления вырос до 37% (42% были против), а в ноябре 2015 года – до 48%, превысив долю противников (33%).

Незначительные колебания результатов в течение следующих 5 лет (2016 – 2021 годы) свидетельствуют о стабилизации уровня общественной поддержки.

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