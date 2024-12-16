"Путіну дуже образливо": які серйозні амбіції щодо Сирії має Ердоган

Ситуація у Сирії, де був повалений режим диктатора Асада, підігріла амбіції президента Туреччини Ердогана і завдала величезного репутаційного удару Росії. Ердоган заявив, що низка сирійських міст (Алеппо, Ідліб, Хама, Дамаск, Ракка) могли б бути провінціями у складі Туреччини, якби результати Першої світової війни були б іншими.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначила журналістка Першого радіо, сходознавиця Маріанна Біленька, наголосивши, що місто Алеппо – це яблуко розбрату, на яке Анкара дивилася завжди.

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Чого прагне Ердоган

На думку сходознавиці, висловлювання Ердогана не свідчать про те, що він зараз відкрито буде забирати сирійські міста під контроль Туреччини. Вона наголосила, що йому ніхто не дозволить це зробити, це ризиковано і може мати наслідки для нього, адже він може серйозно розсваритися з арабськими сусідами.

Думаю, він обмежиться тим, що захоче, аби Туреччина була головною країною впливу у Сирії. Це звісно великий удар по Росії. Зараз Ердоган головний гравець у Сирії й Путіну це дуже образливо,

– зауважила Біленька.

Пріоритет для Росії – війна проти України

На думку сходознавиці, для Росії нині важливіше за все те, що буде відбуватиметься довкола України, на фронті. Тому Кремль змирився з ситуацією у Сирії. Біленька зазначила, що Росія вбачає для себе в цьому й те, що певною мірою звільнилась від зайвого тягаря, хоча удар по її престижу завдано величезного.

Те, що відбулось – це несподіванка для Росії та певною мірою і для самого Ердогана. Основна підготовка до операції почалась у 2022 році, коли всі зрозуміли, що Росія загрузнула в Україні, а Іран останній рік вже був більше зайнятий Ізраїлем, а не Сирією,

– озвучила Біленька.

Домовленість Росії з Туреччиною

Сходознавиця висловила припущення, що коли Туреччина давала згоду на проведення цієї операції, то теж не очікувала, що режим Асада так швидко впаде. Якби сирійським повстанцям не вдалося цього досягти, Ердоган, з її слів, нічого б не програв. Однак армія Сирії дуже швидко почала здавати міста і тоді, зі слів Біленької, всі зрозуміли, що нема сенсу рятувати того, хто падає.

Іран та Росія це швидко усвідомили. Росія зробила ставку на відносини з новою владою, вважаючи, що це для неї вигідніше, хоча перші дні була розгубленою. Коли вже все відбулось, Росія домовлялась з Туреччиною, би російські військові могли безпечно покинути райони Сирії,

– підсумувала Біленька.

Нагадаємо, сирійська опозиція почала повстання 27 листопада, дуже швидко просуваючись, беручи під контроль великі міста і дійшовши до столиці Сирії – Дамаска. Це змусило диктатора Башара Асада тікати з Сирії в Росію, 8 грудня його режим зазнав краху. Таким чином Кремль втратив основну зону впливу на Близькому Сході.