Тривають перемовини про вивезення більшої кількості з усієї Сирії. Про це розповів представник "Хайат Тахрір аш-Шам", повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Російські війська залишають Сирію

Як розповів член політбюро "Хайат Тахрір аш-Шам" Камал Лабабіді, російські військові були розміщені в штаб-квартирі Четвертої дивізії сирійської армії в передмісті столиці – Кудсайї. Також впродовж минулого тижня країну покинули російські солдати, дислоковані в посольстві в Дамаску.

Росія евакуювала щонайменше 400 солдатів з регіону Дамаска за останні дні в координації з головним повстанським угрупованням, яке повалило режим Башара Асада, заявив офіційний представник угруповання,

– йдеться у повідомленні.

Лабабіді каже, що зараз ведуть переговори про евакуацію більшої кількості солдатів по всій країні. Однак, як пише FT, майбутнє російської присутності в Сирії неясне. Москва надала війська для підтримки Асада, але відхід з Дамаска є ознакою того, що вона згортає свою присутність.

За його словами, російські посланці зустрілися з представниками "Хайат Тахрір аш-Шам", щоб домовитися про безпечний прохід конвою. Він розповів, що "росіяни приїжджали, але лише для координації відступу баз". Тож росіяни покинули Дамаск у колоні наземним транспортом до московської авіабази Хмеймім.

Вже звідти, як каже член політбюро, літаки доставили солдатів назад до Росії. На відео, наданому ЗМІ, видно, як колона з майже 100 одиниць військової техніки залишає район Дамаска, включаючи бронемашини, трактори, паливозаправники, мобільні медичні підрозділи та інші.

Своєю чергою Financial Times наголошує, що втрата авіабази Хмеймім і військово-морської бази Москви в Тартусі стала б стратегічною проблемою для Росії, яка використовує ці дві бази як логістичні центри для своєї діяльності в Середземномор'ї та Африці.

Тому, на думку експертів, аби зберегти вищезгадані бази Кремль може запропонувати новому сирійському уряду гроші, енергоносії або корисні копалини, а також політичну підтримку.