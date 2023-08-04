Бив і катував: на Чернігівщині чоловік через 4 персики тиждень знущався з жінки та дітей

У Чернігівській області чоловік протягом п'яти днів знущався з жінки, сина та доньки. Причиною для зловмисника стали 4 персики, які діти зірвали у сусіда.

Чоловік маже тиждень бив жінку та підлітків, катував їх та усіляко знущався. Нині зловмисника затримали.

Важливо Торгували новонародженими дітьми: в Україні викрили масштабну злочинну організацію

Катував близьких через персики

Хлопчик 12 років разом з 11-річною сестрою зірвали з сусідського дерева 4 персики. Коли про це дізнався 46-річний батько, то він схопив підлітків і їхню мати, яка була його співмешканкою, й почав катувати.

П'яний чоловік побив дітей, жінку й зачинив їх у кімнаті. Після цього він обрізав усім волосся та відібрав мобільні телефони, аби ті не викликали поліцію. Знущання продовжувалися протягом 5 днів. Увесь цей час чоловік постійно випивав і був у стані алкогольного сп'яніння.

Затримати злочинця вдалося, коли жінка дивом втекла й звернулася за допомогою до фельдшера. Медик відразу викликав поліцію, яка затримала правопорушника. Постраждалих госпіталізували.

Нині слідчі поліції кваліфікують дії зловмисника за частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу – катування. Йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Чоловік знущався з дітей і жінки / Фото МВС

Знущання з дітей: інші подібні випадки

В Одеській області чоловік майже місяць катував свого 5-річного пасинка. Злочинець бив дитину ременем з металевою пряжкою, змушував стояти у кутку по кілька годин, а якось – кинув хлопчика на підлогу. Унаслідок постійних знущань дитина отримала струс мозку.

На Хмельниччині чоловік роками знущався та розбещував власних дітей-двійнят. Аби змусити дітей мовчати, злочинець погрожував неповнолітнім фізичною розправою.

В Одеській області 16-річна дівчина вирішила "перевиховати" брата. Вона побила брата, обпекла газовою горілкою, прив'язала і зачинила у сараї, де той просидів усю ніч.

У ході досудового розслідування можлива додаткова правова кваліфікація дій правопорушника.