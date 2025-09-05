У серпні в одному з населених пунктів Одеського району чоловік, який мав поїхати на обстеження до ВЛК викрав службовий автомобіль ТЦК та СП. Після затримання він зізнався, що злочин вчинив раптово.

Зараз йому загрожує в'язниця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Що відомо про ситуацію?

За даними слідства, 43-річний громадянин сів до службового автомобіля й, попри присутність водія, який стояв поряд і мав везти пасажира на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть.

Пізніше він покинув транспортний засіб на околиці населеного пункту, після чого пішов додому, прихопивши з салону сумку водія з важливими особистими документами. Згодом порушника розшукали та забрали в нього чужі речі.

Після цього правопорушник зізнався що до злочину не готувався, а вчинив його раптово.

За даними правоохоронців, зібравши достатньо доказів, слідчі висунули чоловіку обвинувачення за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами.

Чоловік скоїв злочин несподівано для себе, коли мав їхати проходити військово-лікарську комісію. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі,

– ідеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду.

