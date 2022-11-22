Побив до смерті: у Житомирській області чоловік вбив свою дружину

Правоохоронці оголосили про підозру у вбивстві чоловіку з Житомирщини. Слідство встановило, що під дією алкоголю він наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй дружині, через що вона за кілька днів загинула.

Тіло жінки знайшли у будинку подружжя. Заявив про її смерть власне чоловік.

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Підозрюваний запевняв поліцейських, що "все було добре"

Трагічний випадок трапився у селі Березівка Житомирської області. 16 листопада правоохоронці виявили там тіло 41-річної жінки.

Про загибель дружини повідомив її чоловік. Він запевняв, що напередодні все було добре, вони спокійно повечеряли та пішли спати.

Однак згодом поліцейські з'ясували, що померла жінка від тяжких тілесних ушкоджень, які отримала кілька днів до того. На її голові, обличчі, тулубі та ногах знайшли численні гематоми, забої та синці.

Попередньо встановлено, що конфлікт у родині таки був за кілька днів до описаних подій. Причиною стали побутові негаразди, підсилені вжитим подружжям алкоголем, тож виникла суперечка перейшла у побиття жінки,

– розповіли у поліції.

Слідство триває. Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

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На Одещині чоловік жорстоко вбив своїх знайомих

Ще один моторошний злочин скоїв нещодавно чоловік на Одещині. 11 листопада він вчинив подвійне вбивство.

Правоохоронці встановили, що чоловік прийшов у гості до знайомого подружжя. Під час того, як чоловіки розмовляли, між ними виник конфлікт.

У ході бійки гість забив власника дому до смерті. Жінка, що прокинулася від шуму, стала випадковим свідком.

Тоді зловмисник зарізав її скальпелем, що знайшов у будинку. Потім він утік.

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