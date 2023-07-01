Прийшов на процедуру один: на Київщині масажист зґвалтував 15-річного хлопця

У Броварах, що на Київщині, підліток через певні вади зі здоров'ям повинен був відвідувати процедуру масажу. Понад рік він ходив до одного й того ж масажиста з мамою, проте одного разу прийшов сам.

На жаль, довіра до масажиста, до якого 15-річний хлопець ходив щотижня, обернулася для нього згвалтуванням. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Скористався безпорадним станом дитини

Сексуальне насильство над неповнолітнім трапилося на території оздоровчо-реабілітаційного центру. У цей день 46-річний ґвалтівник "скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті здійснив дії сексуального характеру".

Поліція Київщини встановила, що підліток через певні вади зі здоров'ям тривалий час відвідував процедуру масажу. Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, зловмисник і вчинив наругу,

– повідомив Андрій Нєбитов.

Ґвалтівника уже затримали

Однак довго гуляти на волі після скоєння злочину чоловікові не довелося. Поліція Київщини затримала ґвалтівника та помістила його до ізолятора тимчасового тримання. Також масажисту повідомили про підозру.

Саме під час затримання чоловік розповів детальніше про скоєний злочин. За його словами, під час процедури масажу, на яку підліток прийшов один, він переступив межі закону, "після чого хлопчик встав і пішов додому".

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Як зазначив у своєму телеграм-каналі Андрій Нєбитов, наразі горе-масажисту загрожує до 12 років позбавлення волі.

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