Приниження для Путіна: чому КНДР передала Росії саме САУ "Коксан"

Росія отримала від КНДР 170-міліметрові САУ M-1989 "Коксан". Усі характеристики північнокорейської зброї, про які сьогодні відомо – приблизні. М-1989 "Коксан" – це не є реальна назва цієї установки. Число "1989" – це рік, коли західна розвідка вперше зафіксувала цю техніку в КНДР, а Коксан – назва населеного пункту, де її помітили.

Про це в етері 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що якщо робити теоретичні співвідношення з можливостями західної артилерії, то дальність цієї САУ може бути до 40 кілометрів і до 60 з використанням активно-реактивних снарядів. Однак є сумніви щодо спроможності КНДР реалізувати такі технології.

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Чому Росія попросила КНДР відправити їй "Коксани"

Оцінюючи ті боєприпаси, які отримувала Росія з 2023 року (152-го, 122-го калібру, ствольної, реактивної артилерії), Коваленко зауважив про те, що технологічно і технічно компонент КНДР значно відстає не тільки від західного, а й від російського.

Росія намагатиметься "Коксанами" замінити свої системи 2С4 "Тюльпан", 2С7 "Піон" (самохідний міномет і самохідна артилерійська установка). Саме їх Росія використовувала увесь цей час для здійснення контрбатарейної боротьби з САУ західних зразків ("Цезар", "Панцир", "Арчер"), які мають значно більшу відстань влучання в ціль.

Росіяни намагалися хоча б якось встановити паритет. Однак в російській армії замало "Піонів" і "Тюльпанів", ЗСУ звели нанівець їхню кількість, тому Росія була змушена звертатися до Північної Кореї,

– пояснив Коваленко.

Виснаження ресурсів Росії

Військово-політичний оглядач зробив висновок, що якщо Росія отримує боєприпаси від КНДР – це свідчить про те, що їй не вистачає боєприпасів власного виробництва. Є виснаження можливостей російського ВПК.

А те, що Росія залучає північнокорейських військових, означає, що її мобілізаційна система не надає відповідну кількість біомаси для постійних "м'ясних" штурмів,

– озвучив Коваленко.

КНДР візьме в залежність Росію

Боєприпас 170 міліметрів – нетиповий ані для радянського виробництва, ані для російського ВПК. Коваленко звернув увагу, що КНДР мала можливість передати Росії іншу номенклатуру своєї артилерії, калібр якої як раз збігався б з калібрами, які виробляються в Росії.

Однак Північна Корея цього не зробила, а почала першочергово відправляти саме "Коксани", які мають специфічний калібр. Коваленко припустив, що вона зробила це для того, аби Росія опинилася в постійній залежності й надалі купувала в КНДР боєприпаси 170-го калібру.

Це приниження для Путіна і ВПК Росії. Це бачать не тільки країни Заходу, а й ті країни, які є партнерами Росії. Вони розуміють, що Росію можна підсадити на щось і взяти в залежність. Найближчим часом, думаю, інші її союзники цим скористаються,

– спрогнозував Коваленко.

Військово-політичний оглядач нагадав, що коли росіяни почали наприкінці 2022 року отримувати гаубиці Д-1 152-го калібру 1943 – 1949 років виробництва, то в багатьох командирів було запитання, чому до них немає відповідних таблиць. Через їх відсутність, вони не розуміли, як з цієї техніки стріляти.

Тому, зі слів Коваленка, замало отримати засіб ураження та боєкомплект до нього, потрібно ще й мати уяву, як ним користуватися. Але Росія зараз перебуває на такій стадії, коли змушена залучати таку північнокорейську техніку, оскільки власної вже не вистачає. Без підтримки артилерії повноцінні наступальні та оборонні дії стануть неможливими для російської армії.