Унижение для Путина: почему КНДР передала России именно САУ "Коксан"

Россия получила от КНДР 170-миллиметровые САУ M-1989 "Коксан". Все характеристики северокорейского оружия, о которых сегодня известно – приблизительные. М-1989 "Коксан" – это не есть реальное название этой установки. Число "1989" – это год, когда западная разведка впервые зафиксировала эту технику в КНДР, а Коксан – название населенного пункта, где ее заметили.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что если делать теоретические соотношения с возможностями западной артиллерии, то дальность этой САУ может быть до 40 километров и до 60 с использованием активно-реактивных снарядов. Однако есть сомнения относительно способности КНДР реализовать такие технологии.

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Почему Россия попросила КНДР отправить ей "Коксаны"

Оценивая те боеприпасы, которые получала Россия с 2023 года (152-го, 122-го калибра, ствольной, реактивной артиллерии), Коваленко отметил о том, что технологически и технически компонент КНДР значительно отстает не только от западного, но и от российского.

Россия будет пытаться "Коксанами" заменить свои системы 2С4 "Тюльпан", 2С7 "Пион" (самоходный миномет и самоходная артиллерийская установка). Именно их Россия использовала все это время для осуществления контрбатарейной борьбы с САУ западных образцов ("Цезарь", "Панцирь", "Арчер"), которые имеют значительно большее расстояние попадания в цель.

Россияне пытались хотя бы как-то установить паритет. Однако в российской армии мало "Пионов" и "Тюльпанов", ВСУ свели на нет их количество, поэтому Россия была вынуждена обращаться к Северной Корее,

– объяснил Коваленко.

Истощение ресурсов России

Военно-политический обозреватель сделал вывод, что если Россия получает боеприпасы от КНДР – это свидетельствует о том, что ей не хватает боеприпасов собственного производства. Есть истощение возможностей российского ВПК.

А то, что Россия привлекает северокорейских военных, означает, что ее мобилизационная система не предоставляет соответствующее количество биомассы для постоянных "мясных" штурмов,

– озвучил Коваленко.

КНДР возьмет в зависимость Россию

Боеприпас 170 миллиметров – нетипичен ни для советского производства, ни для российского ВПК. Коваленко обратил внимание, что КНДР имела возможность передать России другую номенклатуру своей артиллерии, калибр которой как раз совпадал бы с калибрами, которые производятся в России.

Однако Северная Корея этого не сделала, а начала в первую очередь отправлять именно "Коксаны", которые имеют специфический калибр. Коваленко предположил, что она сделала это для того, чтобы Россия оказалась в постоянной зависимости и в дальнейшем покупала у КНДР боеприпасы 170-го калибра.

Это унижение для Путина и ВПК России. Это видят не только страны Запада, но и те страны, которые являются партнерами России. Они понимают, что Россию можно подсадить на что-то и взять в зависимость. В ближайшее время, думаю, другие ее союзники этим воспользуются,

– спрогнозировал Коваленко.

Военно-политический обозреватель напомнил, что когда россияне начали в конце 2022 года получать гаубицы Д-1 152-го калибра 1943 – 1949 годов производства, то у многих командиров был вопрос, почему к ним нет соответствующих таблиц. Из-за их отсутствия, они не понимали, как из этой техники стрелять.

Поэтому, по словам Коваленко, мало получить средство поражения и боекомплект к нему, нужно еще и иметь представление, как им пользоваться. Но Россия сейчас находится на такой стадии, когда вынуждена привлекать такую северокорейскую технику, поскольку собственной уже не хватает. Без поддержки артиллерии полноценные наступательные и оборонительные действия станут невозможными для российской армии.