ВПК НАТО потрібно повністю відновлювати, – експерт розповів про проблему з виготовленням зброї

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс балансує між допомогою Україні й тим, щоб кожна країна не зменшувала особисті запаси. Європа та США не здатні виготовляти багато зброї та техніки.

Про це для 24 каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Він вважає, що Європа не була готовою до війни.

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"Раніше я порівнював військовий потенціал Бундесверу і сухопутних військ України. Бундесверу, по суті, не існує. Ще до повномасштабного вторгнення, коли в нас було 250 тисяч військ, а в Бундесверу тільки 60, а на ходу не більше 20 танків. Їхня боєздатність дорівнювала нулю", – сказав Романюк.

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Зброя не витримує навантажень

За словами експерта, така катастрофічна ситуація як у Німеччині є у більшості країн НАТО. Він вважає, що військовий потенціал Збройних Сил України до повномасштабного вторгнення дорівнював ⅔ всього блоку НАТО на Європейському континенті.

Як зазначив Романюк, коли Німеччина зробила моніторинг і ревізію Бундесверу, то канцлер Олаф Шольц і Бундестаг терміново виділили мільярди євро для відновлення боєздатності.

Вони дають нам Panzerhaubitze 2000. Кілька тижнів ними користуємось, а потім мусимо повертати для капітального ремонту, для заміни стволів. Вони дуже швидко зношуються. Це фантастична високоточна зброя, але вона не витримує навантажень, – сказав Романюк.

Питання у кількості снарядів

Експерт розповів, що у країн НАТО невеликі запаси боєприпасів 155 калібру. Він наголосив – весь військово-промисловий комплекс Франції виготовляє тільки 10 тисяч таких снарядів за рік, а ЗСУ на фронті вистрілюють цю кількість за добу-півтори.

"Так само щодо HIMARS. Питання не в самих установках, а в кількості снарядів до них. Американський ВПК має критичну межу запасів, переступати яку не можна. Відновлювати потенціал потрібно роками", – зазначив Романюк.

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Світ не готувався до війни

За його словами, з'явилася інформація, що український ВПК почав виготовляти снаряди 152 калібру до радянських гаубиць, яких є ще дуже багато. Проте, на думку Романюка, лише якщо виготовлятимуть по тисячі снарядів на тиждень, то це дуже посилить потенціал.

ВПК НАТО треба повністю відроджувати. За 30 років воно все настільки заросло павутинням. Байден сам приїхав на завод, який виготовляв Javelin ще 20 років тому. Вони шукали способи, щоб відновити виробництво, – розповів Романюк.

Він додав, що хоч Україна просить танки Abrams, але їх також давно припинили виготовляти. Останні 30 років танки модернізують.

"Їхній ВПК не здатен наростити такі об'єми виробництва. Ніхто не розраховував на таку війну, навіть сама Росія. У них теж проблеми зі снарядами до артилерійських систем. За 50 діб вони вистрілюють мільйон снарядів. У Європі не готувалися до війни", – вважає Романюк.