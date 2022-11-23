ВПК НАТО нужно полностью восстанавливать, – эксперт рассказал о проблеме с изготовлением оружия

Генсек Йенс НАТО Столтенберг сказал, что Альянс балансирует между помощью Украины и тем, чтобы каждая страна не умаляла личные запасы. Европа и США не способны производить много оружия и техники.

Об этом для 24 канала рассказал глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Он считает, что Европа не была готова к войне.

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"Раньше я сравнивал военный потенциал Бундесвера и сухопутных войск Украины. Бундесвера, по сути, не существует. Еще до полномасштабного вторжения, когда у нас было 250 тысяч войск, а в Бундесвере только 60, а на ходу не больше 20 танков. Их боеспособность до уровня нулю", – сказал Романюк.

Обратите внимание – Юрий Романюк о мощностях ВПК НАТО: смотрите видео

Оружие не выдерживает нагрузки

По словам эксперта, такая катастрофическая ситуация, как в Германии, есть в большинстве стран НАТО. Он считает, что военный потенциал Вооруженных Сил Украины к полномасштабному вторжению равнялся ⅔ всему блоку НАТО на Европейском континенте.

Как отметил Романюк, когда Германия сделала мониторинг и ревизию Бундесвера, канцлер Олаф Шольц и Бундестаг срочно выделили миллиарды евро для восстановления боеспособности.

Они дают нам Panzerhaubitze 2000. Несколько недель ими пользуемся, а затем должны возвращаться для капитального ремонта, для замены стволов. Они очень быстро изнашиваются. Это фантастическое высокоточное оружие, но оно не выдерживает нагрузки, – сказал Романюк.

Вопросы в количестве снарядов

Эксперт рассказал, что у стран НАТО небольшие запасы боеприпасов 155 калибра. Он подчеркнул – весь военно-промышленный комплекс Франции производит только 10 тысяч таких снарядов в год, а ВСУ на фронте выстреливают это количество за сутки-полтора.

"Так же по HIMARS. Вопрос не в самих установках, а в количестве снарядов к ним. Американский ВПК имеет критический предел запасов, переступать который нельзя. Восстанавливать потенциал нужно годами", – отметил Романюк.

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Мир не готовился к войне

По его словам, появилась информация, что украинский ВПК начал производить снаряды 152 калибра к советским гаубицам, которых еще очень много. Однако, по мнению Романюка, только если будут производить по тысяче снарядов в неделю, это очень усилит потенциал.

ВПК НАТО нужно полностью возрождать. За 30 лет оно все настолько заросло паутиной. Байден сам приехал на завод, который производил Javelin еще 20 лет назад. Они искали способы, чтобы возобновить производство, – рассказал Романюк.

Он добавил, что хоть Украина просит танки Abrams, но их тоже давно перестали производить. Последние 30 лет танки модернизируют.

"Их ВПК не способен нарастить такие объемы производства. Никто не рассчитывал на такую войну, даже сама Россия. У них тоже проблемы со снарядами в артиллерийские системы. За 50 суток они выстреливают миллион снарядов. В Европе не готовились к войне", – считает Романюк.