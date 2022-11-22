Это, безусловно, достаточно мощный сигнал. Об этом 24 каналу сказал эксминистр иностранных дел Павел Климкин.

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом: детали резолюции

Следующий шаг – решение Европарламента

Теперь нужно ожидать соответствующего шага со стороны Европарламента. Эксминистр акцентирует: важно, чтобы резолюция запустила национальные процессы – тогда будут новые санкции, решения судов по конфискации российских активов и т.д.

Но пока наши лучшие друзья и союзники осторожно к этому относятся, и причины тоже понятны – с террористами никто не разговаривает,

– подчеркнул Климкин.

Как подчеркивает он, ПА НАТО – это площадка для постоянно встречающихся парламентариев, но на решения союзников это влияет косвенно.

"Так, это позиция, они ее дальше могут продвигать у национальных парламентов. Но ПА НАТО никогда не была супервлиятельной и супермощной. А вот Европарламент оказывает влияние в Евросоюзе – он согласовывает бюджет, состав тех, кто осуществляет менеджмент и голосует за все ключевые акты европейского законодательства", – объяснил Климкин.

Если решение примет Европарламент, добавляет бывший министр МИД Украины, он будет иметь рычаги влияния на происходящее в Европарламенте. ПА НАТО их нет.

Почему Венгрия не блокировала решение

Известно, что решение о предоставлении России статуса государства-террористки не блокировало ни Венгрия, ни Турция. Именно эти страны продолжают поддерживать с кремлевским диктатором и страной убийц дипломатические, экономические и другие отношения. В то же время венгры согласовали все предыдущие пакеты санкций. Климкин отмечает, что они действительно играют в разные политические игры, выторгуют финансирование, просят энергоресурсы со скидкой. И делают они это достаточно умело.

Как они не будут голосовать вместе со всеми? Они станут не белыми воронами, а воронами в цветах русского флага – этого уже никому не хочется. Орбан любит провоцировать, а Эрдоган – играть в свою игру. Но выглядеть как прямые поклонники Путина им точно не нужно.

– уверяет экс-министр МИД.

В чем ключевая сложность

Впрочем, в пределах собственных парламентов некоторые страны не спешат принимать решение о признании России спонсором терроризма на национальном уровне. Это решение координируется многими в рамках НАТО – так же, как и предоставление нам оружия. Дело в том, отмечает Климкин, что до начала российско-украинской войны понятия "коллективный Запад" как такового не было. Однако сейчас значительная часть стран не хочет окончательно перерезать ленту, ведь признание России спонсором терроризма – это значит:

Радикальное усиление санкций; Запад должно ответить на удары по критической инфраструктуре; Нужно решить, что делать с российскими активами – сейчас они заморожены, и на это юридическая база. Но чтобы их забрать юридической базы пока нет, для решений национальных судов нужна основа.

Решение о признании России спонсором терроризма может послужить такой основой, и некоторые страны, даже наши союзники, боятся, что оно станет основой для дальнейшей эскалации. Все вышеупомянутые причины приводят к тому, что пока нет решений, которых мы так ждем и за которые так боремся. Но, как говорится, лед тронулся. Это все-таки мощный драйв,

– подытожил Климкин.

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Что дает признание России страной-террористкой

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой не только признала Россию государством-террористом, но и инициировала создание специального трибунала для наказания российских военных преступников.

Как отметил народный депутат и глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, ПА рекомендовала правительствам своих стран признать Россию террористом. Это будет означать: абсолютную изоляцию государства-террористки от западного мира, разрыв всех экономических, политических и дипломатических отношений. Следовательно, это максимально зажмет Россию и сделает из нее вторую Северную Корею.

"Мы продолжаем дипломатическую работу на всех площадках, потому что несколько недель назад была проголосована резолюция с похожим определением России террористом в Парламентской ассамблее Совета Европы. То есть сейчас у нас ЕС, Канада и США", - пояснил депутат.

По его словам, это больше политический документ, который носит рекомендательный характер, но это все равно сигнал, что западный мир готов к признанию России спонсором терроризма на национальном уровне.