Чому не можна було видаляти Дію: пояснення від Мінцифри

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік розповів, що відключення реєстрів, з яких Дія підтягувала дані, було однією з причин запуску єДокументу.

За його словами, зараз вже доступні всі документи у застосунку продовжують функціонувати – паспорти, студентські, водійські документи, податковий номер і свідоцтво про народження дитини.

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Відомо, що загалом у Дії близько 80 послуг. І які з них зараз зупинені – складно сказати. Адже частина з них постійно перезапускається.

Чому не можна було видаляти Дію

Мстислав Банік зазначив, що це була тимчасова історія. З того моменту, як почали відключати реєстри, ми продовжили термін дії сесій документів у самому застосунку. Відповідно повну інформацію про той же паспорт можна було б переглядати далі. Просто не могли переглядати QR-коди. Це стосується і водійських документів.

Особливість полягає в тому, якщо ми зберегли сесію всередині телефону, але людина натиснула "вихід" або перевстановила її, то звісно, нічого не зберігається. А заново підтягнути з реєстру на той момент було неможливо,

– розповів Мстислав Банік.

"Це ж стосується Covid-сертифікатів. Вони зберігаються саме на девайсі. Відповідно, щоразу їх треба було перезамовляти, якщо ви, наприклад, змінили телефон чи вийшли з Дії. Тому після виходу з Дії Covid-сертифікати також зникали", – додав Банік.

Він зазначив, що очевидно, якщо в нас немає даних паспорта, за якими можна генерувати Covid-сертифікати, то їх неможливо було згенерувати. Проте зараз уже все працює повноцінно, усе генерується.

Інтерв'ю з Мстиславом Баніком у відеоформаті: