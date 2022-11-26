Чому почастішали обміни полоненими: в ISW вважають, що причина захована в Кремлі

Останнім часом почастішали обміни військовополоненими між Україною та державою-терористом Росією. Однією з можливих причин можуть бути спроби Кремля заспокоїти невдоволення свого народу поразками на війні.

Кремль намагається "замилити очі"

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Оскільки в російському інформаційному просторі через попередні невдачі в переговорах про повернення російських військовополонених було чимало критики. Тож, Кремль намагається "замилити очі".

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Примітно, що в період з 23 по 25 листопада пройшло одночасно три обміни військовополоненими:

російські та українські офіційні особи обміняли 35 російських військовополонених на 35 українських військовополонених 23 листопада;

50 російських військовополонених на 50 українських військовополонених 24 листопада;

та 9 російських військовополонених на 9 українських військовополонених 25 листопада.

В ISW вважають, що така частота обмінів військовополоненими за останні кілька днів сама по собі є незвичною. Зокрема, командування Росії було помітно стриманим у проведенні таких обмінів і зіткнулося із серйозною критикою у зв'язку з очевидною відсутністю уваги до російських військовополонених останніми місяцями.

Зростання частоти обмінів військовополоненими, ймовірно, частково має на меті зменшити невдоволення росіян, які обурювались рівному співвідношенню обмінів.

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Лише за один місяць Україні вдалося повернути додому понад 150 українців. Так, на початку місяця звільнили з полону 107 воїнів, з яких були 6 офіцерів та 101 рядовий та сержант. Також серед них були 19 прикордонників.

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