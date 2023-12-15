Чому росіяни активізувалися на фронті: у ГУР розкрили план Кремля

Росія намагається вести активні наступальні дії на фронті. У ГУР зауважили, що мета країни-агресорки полягає не тільки у захопленні нових територій України.

Представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що Кремль також веде активні наступальні дії задля підриву міжнародної підтримки України. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Росія проводить ІПСО

Юсов заявив, що держава-терорист продовжує проведення своїх психологічних операцій. У такий спосіб Кремль намагається послабити проукраїнську коаліцію.

Один з важливих моментів у проведені ІПСО і використання ситуації на лінії фронту саме у цих цілях з боку агресора – це послаблення проукраїнської коаліції, послаблення України у світі,

– пояснив розвідник.

За його словами, Росія хоче створити враження нібито безнадійності боротьби України та неможливості перемоги над країною-агресоркою. Для цього окупанти використовують своїх агентів впливу та спрямовані до міжнародної спільноти заяви.

Водночас Юсов зауважив, що тактика росіян не працює. Він наголосив, що міжнародна коаліція стійка, а підтримка України продовжуються. Представник ГУР також додав, що наше воєнно-політичне керівництво та дипломати дуже важко працюють задля цього.

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