Росіяни до нового року хочуть вийти на адмінмежу Донеччини: у ЗСУ назвали причину
У Міністерстві оборони України заявили, що росіяни понад усе мріють до кінця 2022 року вийти на адміністративні межі Донецької області. Зокрема й через це вони продовжують безуспішні спроби штурмувати Бахмут.
Втім, якщо глянути в ретроспективу повномасштабного вторгнення, Росія системно зазнавала військових поразок одна за одною. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
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Для чого Росії Донбас
Співрозмовник пригадав, що російську армію ще раніше розбили під Києвом, потім ЗСУ вибили їх з Харківської області, з Лимана й Херсона. Крім того, на східному фронті вони не здатні системно просунутися, зазнають просто колосальні втрати.
Відтак їм потрібно бодай щось показати своїм двом головним факторам – власному населенню, щоб показати, для чого це все божевілля починалося, і, можливо, ще важливіше, зовнішньому світу,
– підкреслив Сергій Череватий.
Цим вони хочуть показати, що вони хоч, очевидно, і не "втарая армія міра", але бодай на щось здатні. Тож вони зосередили зусилля на тому, щоб взяти Бахмут, вийти на оперативний простір і рухатися далі в бік Слов'янська та Краматорська.
"Окупувати Донбас і показати це як "звільнення" так званих "ЛНР-ДНР", начебто так все й задумувалося. У них постійно змінюються плани війни. Раніше вони казали, що до Азова вийшли – це добре", – зауважив речник Східного угруповання військ.
Сергій Череватий про ситуацію на східному фронті: дивіться відео
Плани Росії не відповідають здоровому глузду
Співрозмовник також зауважив відсутність логіки в планах росіян. Мовляв, у свою конституцію вони "включили" не лише Донецьку та Луганську області України, а ще й Запорізьку та Херсонську.
Якось незрозуміло, як вони частково входять-виходять. Та це їх мало турбує. Я думаю, їхні пропагандисти будуть робити все, щоб показати, що головною метою і було захоплення українського Донбасу,
– резюмував Сергій Череватий.
Що відомо про бої за Бахмут
- Спроби захопити Бахмут можуть стати найбільшою ганьбою Росії в її військовій історії. Навіть якщо Росії вдасться захопити Бахмут, що не гарантовано, ця "перемога" буде рівноцінною поразці. Усе через величезні втрати, яких зазнав ворог при спробах штурму міста.
- Військовий експерт Павло Нарожний нещодавно оцінив тактику ворога під Бахмутом. Росіяни кидають на штурм групи по 10 – 30 людей, з яких виживає всього 10%.
- У ЗСУ також назвали щоденні втрати ворога на цьому напрямку. За інформацією угруповання військ "Схід", росіяни щодня кладуть до 70 своїх бійців під Бахмутом.