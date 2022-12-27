Россияне до нового года хотят выйти на админграницу Донецкой области: в ВСУ назвали причину

В Министерстве обороны Украины заявили, что россияне больше всего мечтают до конца 2022 выйти на административные границы Донецкой области. В том числе и поэтому они продолжают безуспешные попытки штурмовать Бахмут.

Впрочем, если взглянуть в ретроспективу полномасштабного вторжения, Россия системно терпела военные поражения одно за другим. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Зачем России Донбасс

Собеседник вспомнил, что российскую армию еще раньше разбили под Киевом, затем ВСУ выбили их из Харьковской области, Лимана и Херсона. Кроме того, на восточном фронте они не способны системно продвинуться, терпят просто колоссальные потери.

Следовательно, им нужно хоть что-то показать своим двум главным факторам – собственному населению, чтобы показать, для чего это все безумие начиналось, и, возможно, еще важнее, внешнему миру,

– подчеркнул Сергей Череватый.

Этим они хотят показать, что они хоть, очевидно, и не "вторая армия мира", но хоть на что-то способны. Они сосредоточили усилия на том, чтобы взять Бахмут, выйти на оперативное пространство и двигаться дальше в сторону Славянска и Краматорска.

"Оккупировать Донбасс и показать это как "освобождение" так называемых "ЛНР-ДНР", вроде бы так все и задумывалось. У них постоянно меняются планы войны. Раньше они говорили, что на Азов вышли – это хорошо", – отметил представитель Восточной группировки войск.

Сергей Череватый о ситуации на восточном фронте: смотрите видео

Планы России не соответствуют здравому смыслу

Собеседник также заметил отсутствие логики в планах россиян. Мол, в свою конституцию они "включили" не только Донецкую и Луганскую области Украины, но и Запорожскую и Херсонскую.

Как-то непонятно, как они частично входят-выходят. Но это их мало беспокоит. Я думаю, их пропагандисты будут делать все, чтобы показать, что главной целью и был захват украинского Донбасса,

– резюмировал Сергей Череватый.

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