Люди з невизначеною національністю, – Капранов пояснив, чому росіяни крадуть українську культуру

Російської культури, як такої, взагалі не існує. Свого часу окупанти позичили її в українців, але без справжніх носіїв вона не може розвиватися.

Про це 24 каналу розповів письменник, громадський діяч, блогер Дмитро Капранов. За його словами, упродовж сотень років росіяни крадуть українську культуру.

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"Рускій" – це людина з невизначеною національністю. Людина, яка сама для себе її не визначила. Наша слов’янсько-українська культура – це культура землеробів Подніпров'я. Власне землеробів-чорноземів,

– наголошує Капранов.

Росія не може культурно існувати без України

В росіян країна розвивалася навколо Волги, де взагалі нема чорнозему. Вони – звичайні "собіратєлі". Але українська культура там взагалі не приживається і починає "загнивати".

Особливо кумедно звучать перехоплені розмови окупантів. Там видно наскільки вони ж самі погано розмовляють російською мовою. Без українського матеріалу та кадрів у них просто нічого не залишиться.

Капранов підкреслює, що це одна з причин, чому вони хочуть нас захопити. Адже Росія не може культурно існувати без України. Тоді у них починається кадровий та культурний творчий голод.

Вони позичили певну українську культуру та не змогли її розвивати. І знову стали позичати. І кожен раз намагаються "позичити" людей. Дивіться, як вони охоче вивозять наших, хоча своїх не бракує. Українці для них – єдине джерело "рускіх",

– вважає Капранов.

Капранов пояснив, чому росіяни крадуть українську культуру: дивіться відео

Додамо, українські військові продовжують знищувати так званих носіїв "руской культури", які вирішили припертися на чужу землю. Станом на 21 листопада ЗСУ вже відправили на "концерт до Кобзона" 84 600 окупантів.

Крім того, російська армія втратила величезну кількість техніки. Українські військові вже знищили 2892 одиниці ворожих танків, 5822 бойових броньованих машин, 1870 артилерійських систем, 393 одиниці реактивних систем залпового вогню тощо. Більше статистики дивіться за посиланням.