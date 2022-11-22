Российской культуры как таковой вообще не существует. В свое время оккупанты одолжили ее у украинцев, но без настоящих носителей она не может развиваться.

Об этом 24 канала рассказал писатель, общественный деятель, блоггер Дмитрий Капранов. По его словам, на протяжении сотен лет россияне воруют украинскую культуру.

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"Русский" – это человек с неопределенной национальностью. Человек, который сам для себя ее не определил. Наша славяно-украинская культура – это культура земледельцев Поднепровья. Собственно земледельцев-черноземов,

– подчеркивает Капранов.

Россия не может культурно существовать без Украины

У россиян страна развивалась вокруг Волги, где вообще нет чернозема. Они – обычные "собиратели". Но украинская культура там вообще не приживается и начинает "загнивать".

Особенно смешно звучат перехваченные разговоры оккупантов. Там видно, насколько они сами плохо говорят на российском языке. Без украинского материала и кадров у них ничего не останется.

Капранов подчеркивает, что это одна из причин, почему они хотят нас захватить. Россия ведь не может культурно существовать без Украины. Тогда у них начинается кадровый и культурный голод.

Они одолжили определенную украинскую культуру и не смогли ее развивать. И снова стали одалживать. И каждый раз пытаются "одолжить" людей. Смотрите, как они охотно вывозят наших, хотя своих хватает. Украинцы для них – единственный источник "русских",

– считает Капранов.

Капранов объяснил, почему россияне воруют украинскую культуру: смотрите видео

Добавим, украинские военные продолжают уничтожать так называемых носителей "российской культуры", решивших припереться на чужую землю. По состоянию на 21 ноября ВСУ уже отправили на "концерт Кобзона" 84 600 оккупантов.

Кроме того, российская армия потеряла огромное количество техники. Украинские военные уже уничтожили 2892 единицы вражеских танков, 5822 боевых бронированных машин, 1870 артиллерийских систем, 393 единицы реактивных систем залпового огня. Больше статистики смотрите по ссылке.