Чому ростуть ціни на олію та як це загрожує світовій економіці

Найвищі за всю історію ціни на олію можуть ще більше загострити інфляцію. Попри певне зниження цін в кінці минулого року, аналітики прогнозують чергове зростання.

Чому ростуть ціни

Перш за все через несприятливі погодні умови для олійних культур, які знов штовхають ціни в гору, а за ними – рівень інфляції.

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Зростання індексу цін ООН на продовольство в 2021 році порівняно з попереднім на 28% здебільшого викликано саме цінами на олію. Минулорічні врожаї в Європі та Канаді постраждали від засухи.

Зараз жара та суха погода загрожує сої в Південній Африці.

"Велика вода" – пальмовій олії в Індонезії.

пальмовій олії в Індонезії. Хронічна нестача робочої сили – в Малайзії.

в Малайзії. Суха погода – в Південній Америці та сильні дощі – в Австралії.

Плантатори скорочують використання добрив при вирощуванні олійних через зростання цін на добрива та перебої в поставках.

Як впливає "Зелений перехід"

Одночасно зростає попит на олійні культури для виробництва біодизеля.

Очікується підвищення цін на 15 – 20% порівняно з 2021 роком.

Відмова від хімікатів для вирощування олійних робить Європу ще більш імпортозалежною.

Є надія на те, що збільшення в цьому році планів по вирощуванню олійних Францією, Німеччиною та Канадою зменшить ціновий стрибок та наситить попит.

Також суттєво впливатиме на ціни торгівельна стратегія Китаю та Індії.

Ситуація в Україні

В Україні ціни на олію в 2021 році порівняно з минулим роком зросли на 57,7%.

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