Чому ростуть ціни
Перш за все через несприятливі погодні умови для олійних культур, які знов штовхають ціни в гору, а за ними – рівень інфляції.
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Зростання індексу цін ООН на продовольство в 2021 році порівняно з попереднім на 28% здебільшого викликано саме цінами на олію. Минулорічні врожаї в Європі та Канаді постраждали від засухи.
- Зараз жара та суха погода загрожує сої в Південній Африці.
- "Велика вода" – пальмовій олії в Індонезії.
- Хронічна нестача робочої сили – в Малайзії.
- Суха погода – в Південній Америці та сильні дощі – в Австралії.
Плантатори скорочують використання добрив при вирощуванні олійних через зростання цін на добрива та перебої в поставках.
Як впливає "Зелений перехід"
Одночасно зростає попит на олійні культури для виробництва біодизеля.
Очікується підвищення цін на 15 – 20% порівняно з 2021 роком.
Відмова від хімікатів для вирощування олійних робить Європу ще більш імпортозалежною.
Є надія на те, що збільшення в цьому році планів по вирощуванню олійних Францією, Німеччиною та Канадою зменшить ціновий стрибок та наситить попит.
Також суттєво впливатиме на ціни торгівельна стратегія Китаю та Індії.
Ситуація в Україні
В Україні ціни на олію в 2021 році порівняно з минулим роком зросли на 57,7%.
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