Має велике значення: Мусієнко пояснив, чому не поширюють дані українських втрат

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що втрати України у війні нібито становлять 100 тисяч військових і 20 тисяч цивільних, але згодом видалила повідомлення. Цю інформацію можуть використати росіяни для маніпуляцій.

Про це для 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що інформацію про втрати мають оголошувати Міністерство оборони й Головнокомандувач Збройних Сил.

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"Генерал Валерій Залужний у серпні озвучував цифру по втратах військ. Тобто коли військове командування вважає за потрібне, то це оголошують. Це не означає, що Україна не пам'ятає чи не хоче пам'ятати подвиг кожного, хто віддав життя у боротьбі чи отримав поранення", – розповів Мусієнко.

Чутлива інформація може впливати по-різному

За словами експерта, інформація про втрати є для службового користування, бо це засіб впливу на свідомість людей і важливо не давати ворогам елементів для маніпуляцій. Мусієнко пояснив, що чутлива інформація здатна надихнути й деморалізувати. Відтак, невипадково деякі держави на час бойових дій запроваджують режим воєнного стану з цензурою.

В Ізраїлі це досі діє, хоч це демократична країна. Якби там написали про втрати без дозволу міноборони, то загрожувала б кримінальна відповідальність. Я не кажу, що нам треба це запровадити. Просто наводжу приклад, – зазначив Мусієнко.

Підігрує ворогу

Як наголосив Мусієнко, невідомо, звідки Єврокомісія має дані про 100 тисяч втрат, оскільки у них немає розвідки, а лише представництва у різних країнах. Експерт вважає, що у Єврокомісії в таких моментах слушно порадитися з українською владою.

"Можна інакше привертати увагу щодо геноциду. Коли це чинять так, то виникає запитання: "Навіщо ви зараз це поширюєте?". Це свідомо чи ні, але підігрує ворогу. Треба зосередитись, що зробити, що Єврокомісія зробила для запобігання смертям. Росія використає інформацію від Єврокомісії, щоб говорити про якесь перемир'я", – розповів Мусієнко.

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Росія намагається виграти інформаційну війну

Експерт наголосив, що партнери України мають розуміти, яку інформацію ворог може використати. Мусієнко впевнений, що зараз повідомлення Урсули фон дер Ляєн підхоплять не тільки в Росії.

"Ті, хто підігрує окупантам на Заході, вкидатимуть наративи через медіа й говоритимуть про мирні перемовини. Хоча ми вже неодноразово заявляли про позицію України. Президент озвучив це на саміті G20 на Балі", – наголосив Мусієнко.

Він сказав, що Росія тримає свою агентуру на Заході – її не викорінили й вона чекає команд. Як зазначив Мусієнко, вороги мають на це гроші й просувають ідеї нібито через авторські думки.

Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень Це теж маніпуляції та інформаційна війна, яку веде Кремль. Їм прикрили Russia Today, але окупанти шукають інші шляхи. Після повномасштабного вторгнення Україні вдалося хвилю окупантів багато в чому перебити, але вони не здаються.

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