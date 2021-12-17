Чому в Україні важко проводити конкурси на посади: пояснення Милованова

Будь-які конкурси в Україні проводити дуже складно. Це не залежить навіть від політичної ситуації.

Про це у програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів радник глави Офісу Президента та директор Київської школи економіки Тимофій Милованов. Він зазначив, що найчастіше конкурси блокують через суди.

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"За день проведення конкурсу (на посаду голови Бюро економічної безпеки – 24 канал), в середньому було 2 подачі в день, щоб зупинити конкурс. Я пам'ятаю, що тільки мене призначили, а якийсь політик з ОПЗЖ на телебаченні каже, що зупинив уже 4 конкурси й мій теж зупинить", – сказав Милованов.

Милованов: В Україні легко будь-що заблокувати

Ексміністр зазначив, що конкурси на посади в Україні слід дуже стратегічно проводити й робити це за законом, щоб ніхто не встиг заблокувати чи зупинити. Якщо цього не робити, то конкурс вмирає в судах.

Заблокувати будь-що в Україні дуже легко через суди або всередині системи. Є кворум і якщо він не збирається, то йдуть в суди. Щоб заблокувати в судах має бути кілька скарг, вибирають одну і дають їх хід. Тимофій Милованов Радник глави Офісу Президента та директор Київської школи економіки

Повне інтерв'ю з Тимофієм Миловановим: дивіться відео

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