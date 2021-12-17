Почему в Украине тяжело проводить конкурсы на должности: объяснение Милованова

Любые конкурсы в Украине проводить очень сложно. Это не зависит даже от политической ситуации.

Об этом в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, советник главы Офиса Президента и директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Он отметил, что чаще всего конкурсы блокируют через суды.

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"За день проведения конкурса (на должность главы Бюро экономической безопасности – 24 канал), в среднем было 2 подачи в день, чтобы остановить конкурс. Я помню, что только меня назначили, а какой-то политик из ОПЗЖ на телевидении говорит, что остановил уже 4 конкурса и мой тоже остановит", – сказал Милованов.

Милованов: В Украине легко что угодно заблокировать

Экс-министр отметил, что конкурсы на должности в Украине следует очень стратегически проводить и делать это по закону, чтобы никто не успел заблокировать или остановить. Если этого не делать, конкурс умирает в судах.

Заблокировать что-либо в Украине очень легко через суды или внутри системы. Есть кворум, и если он не собирается, то идут в суды. Чтобы заблокировать в судах, должно быть несколько жалоб, выбирают одну и дают их ход. Тимофей Милованов Советник главы Офиса Президента и директор Киевской школы экономики

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