Ключ для перемоги України: у чому полягає велика слабкість Росії

Перенесення війни на територію Росії десакралізує російську владу. А удари по енергетичних об'єктах країни-агресорки спровокують важку зиму для росіян, що може призвести до заворушень в російському суспільстві.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, зазначивши, що, коли війна триває паралельно зі знищенням інфраструктури противника, особливо енергетичної, це вносить хаос всередині країни-агресорки.

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Потрібно, щоб Курська АЕС перестала функціонувати

На думку Загороднього, після подій на Курщині, коли війна "ступила" на російську землю, стало ясно, що Путін не такий вже великий геній, як про нього думають росіяни і як він всім хоче про себе заявити. Це збільшує розкол в російській еліті, інтриги армії проти ФСБ й навпаки, а це вже розкриває можливості для України.

"Я не прихильник того, щоб Україна захоплювала Курську АЕС, нам потрібно, щоб вона просто не працювала. Треба розуміти в чому полягає слабкість Росії – в енергетиці. Це ключ для перемоги України. Чим більше Україна знищить енергетичної інфраструктури, тим важче росіянам буде заходити в зиму, а вона в Росії дуже холодна. Уявіть Москву взимку, куди прилітають дрони й знищують газорозподільчу мережу, буде колапс", – прогнозує Загородній.

Політолог припустив, якщо заворушення на фоні цього розпочнуться у Москві, то далі поширяться по всій Росії. Після цього Україна, на думку Загороднього, зможе диктувати умови й розповідати росіянам, якими темпами вони повинні тікати з української території.

На його погляд, Україна має шанси вже цієї зими поставити Росію в таке становище, в якому колись опинилися Німеччина під час Першої світової війни. З його слів, вона ще мала можливість тоді окупувати Францію, частину Європи, але була дуже виснажена й змушена тікати додому.

Треба тиснути на Росію. Чим більше буде відбуватися таких подій, як на Курщині, тим сильніше хитатиметься російська влада, вона буде змушена перекидати ресурси або з Харківського напрямку, або з Донеччини,

– впевнений політолог.