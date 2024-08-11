Ключ для победы Украины: в чем заключается большая слабость России

Перенос войны на территорию России десакрализирует российскую власть. А удары по энергетическим объектам страны-агрессора спровоцируют тяжелую зиму для россиян, что может привести к беспорядкам в российском обществе.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Тарас Загородний, отметив, что, когда война продолжается параллельно с уничтожением инфраструктуры противника, особенно энергетической, это вносит хаос внутри страны-агрессора.

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Нужно, чтобы Курская АЭС перестала функционировать

По мнению Загороднего, после событий на Курщине, когда война "ступила" на российскую землю, стало ясно, что Путин не такой уж большой гений, как о нем думают россияне и как он всем хочет о себе заявить. Это увеличивает раскол в российской элите, интриги армии против ФСБ и наоборот, а это уже раскрывает возможности для Украины.

"Я не сторонник того, чтобы Украина захватывала Курскую АЭС, нам нужно, чтобы она просто не работала. Надо понимать в чем заключается слабость России – в энергетике. Это ключ для победы Украины. Чем больше Украина уничтожит энергетической инфраструктуры, тем труднее россиянам будет заходить в зиму, а она в России очень холодная. Представьте Москву зимой, куда прилетают дроны и уничтожают газораспределительную сеть, будет коллапс", – прогнозирует Загородний.

Политолог предположил, если беспорядки на фоне этого начнутся в Москве, то дальше распространятся по всей России. После этого Украина, по мнению Загороднего, сможет диктовать условия и рассказывать россиянам, какими темпами они должны бежать с украинской территории.

На его взгляд, Украина имеет шансы уже этой зимой поставить Россию в такое положение, в котором когда-то оказались Германия во время Первой мировой войны. По его словам, она еще имела возможность тогда оккупировать Францию, часть Европы, но была очень истощена и вынуждена бежать домой.

Надо давить на Россию. Чем больше будет происходить таких событий, как на Курщине, тем сильнее будет шататься российская власть, она будет вынуждена перебрасывать ресурсы или с Харьковского направления, или из Донецкой области,

– уверен политолог.