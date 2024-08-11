Кремлевская верхушка уже несколько раз подряд "победила и захватила" Украину и тут неожиданный удар, от которого Путина перекосило, сказал 24 Каналу политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман.

Стоит внимания Провал российского военного руководства: политтехнолог оценил реакции на события на Курщине

Путин неспособен противостоять угрозам

События на Курщине противоречат больному представлению Путина о реальности. Российский диктатор живет в своем мире. В его картине мира все хорошо и наступать на Россию никто не может.

Курский "прорыв" – это откровенный провал всех российских спецслужб, военной разведки и политического руководства страны-агрессора, в том числе, лично Путина,

– отметил социолог из Германии.

Для российского президента эта ситуация крайне унизительна. Путин считает, что связал свою политическую карьеру с тем, что он якобы великий полководец, который воссоединяет земли Российской империи.

А тут такой облом. Только Путин начнет гордиться собой и ему кажется, что мифические задачи реализованы, как вдруг украинцы показывают слабость его военной машины,

– сказал Эйдман.

По его словам, кремлевская элита неадекватно воспринимает реальность и неспособна противостоять появляющимся угрозам.