Кремлівська верхівка вже кілька разів поспіль "перемогла й захопила" Україну й тут неочікуваний удар, від якого Путіна перекосило, сказав 24 Каналу політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

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Путін нездатний протистояти загрозам

Події на Курщині суперечать хворому уявленню Путіна про реальність. Російський диктатор живе у своєму світі. У його картині світу все добре й наступати на Росію ніхто не може.

Курський "прорив" – це відвертий провал усіх російських спецслужб, військової розвідки й політичного керівництва країни-агресора, зокрема, особисто Путіна,

– зазначив соціолог із Німеччини.

Для російського президента ця ситуація вкрай принизлива. Путін вважає, що пов'язав свою політичну кар'єру з тим, що він нібито великий полководець, який возз'єднує землі Російської імперії.

А тут такий облом. Тільки Путін почне пишатися собою та йому здається, що міфічні завдання реалізовані, як раптом українці показують слабкість його воєнної машини,

– мовив Ейдман.

За його словами, кремлівська еліта неадекватно сприймає реальність й нездатна протистояти загрозам, які з'являються.