Натомість кремлівський диктор Владімір Путін майже ніяк не реагує на операцію у Курській області та називає її "ситуацією" та "обставинами, які склались". Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Дивна реакція Путіна

Михайло Шейтельман зазначив, що про самі події зараз менше відомо, а реакції на них більш помітні. Путін не називає війну проти України війною. Щобільше, він навіть відмовляється реагувати на те, що відбувається на його території.

Він називає це "ситуацією" та "обставинами, які склались". Путін не говорить, що відбулось. Він виступає перед росіянами, на засіданні уряду, на віртуальній зустрічі з губернатором Курської області та говорить: "У вас склалась ситуація, обставини". Це дивна реакція,

– підкреслив він.

Кілька днів тому усі чекали засідання Ради безпеки Росії та думали, що там скаже кремлівський диктатор. Багато хто думав, що там Путін буде погрожувати ядерною зброєю, однак і цього не було.