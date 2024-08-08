Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, це єдина причина, адже ні величезні втрати окупантів, ні зруйнована російська економіка не зупинять Путіна.

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Путіна це не хвилює

Михайло Шейтельман зазначив, що зараз Росія вже втратила пів мільйона осіб на війні проти України. Для Кремля зовсім не буде проблемою, якщо втратять ще 2 чи 5 мільйонів загарбників.

Також країна-агресорка втратила половину свого бюджету, але крах економіки не хвилює Путіна. Наприклад, у 2008 році російська корпорація "Газпром" була третьою компанією у світі за капіталізацією. Зараз вони не мають жодного прибутку та постійно втрачають гроші.

Вони втратили свою економіку, газову та нафтову промисловість. Путін до цього готовий. Але якщо він втратить свою владу всередині Росії, якщо це єдиний випадок, то він може використати атомну або ядерну бомбу. Вони не мають жодних гарантій щодо цих "червоних ліній",

– вважає політтехнолог.