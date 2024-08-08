Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, это единственная причина, ведь ни огромные потери оккупантов, ни разрушенная российская экономика не остановят Путина.

Читайте также Путин пытается подтолкнуть Запад к вынужденному сдерживанию, – ISW

Путина это не волнует

Михаил Шейтельман отметил, что сейчас Россия уже потеряла полмиллиона человек на войне против Украины. Для Кремля совсем не будет проблемой, если потеряют еще 2 или 5 миллионов захватчиков.

Также страна-агрессор потеряла половину своего бюджета, но крах экономики не волнует Путина. Например, в 2008 году российская корпорация "Газпром" была третьей компанией в мире по капитализации. Сейчас они не имеют никакой прибыли и постоянно теряют деньги.

Они потеряли свою экономику, газовую и нефтяную промышленность. Путин к этому готов. Но если он потеряет свою власть внутри России, если это единственный случай, то он может использовать атомную или ядерную бомбу. Они не имеют никаких гарантий относительно этих "красных линий",

– считает политтехнолог.