С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло значительное количество единиц различного рода техники и оружия. В Генштабе ВСУ поделились, какие общие боевые потери врага.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 587510 (+1140) человек,
  • танков – 8431 (+2);
  • боевых бронированных машин – 16332 (+9);
  • артиллерийских систем – 16487 (+36);
  • РСЗО – 1142 (+4);
  • средств ПВО – 914 (+4);
  • самолетов – 366 (+1);
  • вертолетов – 327 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13293 (+81);
  • крылатых ракет – 2424 (+3);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0) ;
  • автомобильной техники и автоцистерн 22285 (+59);
  • специальной техники – 2767 (+8).


Потери врага на 8 августа 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ