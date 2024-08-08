З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ поділилися, які загальні бойові втрати ворога.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 587510 (+1140) осіб,
- танків – 8431 (+2);
- бойових броньованих машин – 16332 (+9);
- артилерійських систем – 16487 (+36);
- РСЗВ – 1142 (+4);
- засобів ППО – 914 (+4);
- літаків – 366 (+1);
- гелікоптерів – 327 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13293 (+81);
- крилатих ракет – 2424 (+3);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0) ;
- автомобільної техніки та автоцистерн 22285 (+59);
- спеціальної техніки – 2767 (+8).
Втрати ворога на 8 серпня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ