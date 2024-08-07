Вчора воїни Центру спецоперацій "А" СБУ підбили російський вертоліт Мі-28 з допомогою FPV-дрону. Як підтверджують джерела 24 Каналу у відомстві, вразили його над Курською областю Росії.

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Спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт FPV-дроном

На відео добре видно, що дрон Служби безпеки України влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини.

СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів,

– зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Російський вертоліт збили FPV-дроном: дивіться відео