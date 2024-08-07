Вчера воины Центра спецопераций "А" СБУ подбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Как подтверждают источники 24 Канала в ведомстве, поразили его над Курской областью России.
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Спецназовцы СБУ сбили российский вертолет FPV-дроном
На видео хорошо видно, что дрон Службы безопасности Украины попадает прямо в задний винт вражеской машины.
СБУ еще раз продемонстрировала высокий профессиональный уровень, креативный подход и новизну решений, которые используются для уничтожения врага. У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов,
– отметил информированный источник в СБУ.
Российский вертолет сбили FPV-дроном: смотрите видео