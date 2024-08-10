Зато кремлевский диктор Владимир Путин почти никак не реагирует на операцию в Курской области и называет ее "ситуацией" и "обстоятельствами, которые сложились". Это 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Странная реакция Путина

Михаил Шейтельман отметил, что о самих событиях сейчас меньше известно, а реакции на них более заметны. Путин не называет войну против Украины войной. Более того, он даже отказывается реагировать на то, что происходит на его территории.

Он называет это "ситуацией" и "обстоятельствами, которые сложились". Путин не говорит, что произошло. Он выступает перед россиянами, на заседании правительства, на виртуальной встрече с губернатором Курской области и говорит: "У вас сложилась ситуация, обстоятельства". Это странная реакция,

– подчеркнул он.

Несколько дней назад все ждали заседания Совета безопасности России и думали, что там скажет кремлевский диктатор. Многие думали, что Путин будет угрожать ядерным оружием, однако и этого не было.