ЄС може не поставити Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року: коли очікувати снаряди

Євросоюз може не поставити мільйон обіцяних боєприпасів Україні до березня 2024 року, втім снаряди точно передадуть упродовж наступного року. Крім того, в ЄС ще не вирішили чи створювати окрему секцію для України в межах Європейського фонду миру.

Про це повідомила директорка з питань миру, безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх справ Бенедикта фон Зехерр-Тосс, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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ЄС може не доставити мільйон боєприпасів Україні до березня 2024

Під час конференції Бенедикта фон Зехерр-Тосс зауважила, що від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз зробив багато, аби допомогти Україні у військовому плані та розширити власне виробництво.

"Ми створили тристоронній підхід. Ми заохочуємо держави-члени надавати більше боєприпасів з наявних запасів. За п'ять тижнів ми уклали рамкові контракти на спільні закупівлі в рамках Європейського оборонного агентства і це те, чого ми ніколи не робили раніше", – сказала Зехерр-Тосс.

За її словами, третій етап – це сам процес виробництва і Євросоюз вже забезпечує нарощування виробничих потужностей. Зехерр-Тосс каже, що за першим треком держави-члени ЄС виконали роботу, тобто відправили всі наявні боєприпаси з власних запасів до України. Стосовно передачі мільйона снарядів Україні до зазначеного терміну представниця Європейської служби зовнішніх справ не впевнена.

"Це дуже амбітна мета. Ми завжди це знали й, можливо, не досягнемо її в березні, але я абсолютно впевнена, що ми досягнемо її наступного року", – зазначила вона.

Втім, Зехерр-Тосс закликає поглянути на процес, який запустив Євросоюз, більш глобально. Вона наголошує, що така "зміна мислення" зміцнює оборонну промисловість.

Віцеголова правління Європейської асоціації аерокосмічної, безпеки та оборонної промисловості Мікаель Йоханссон зазначив, що Європа не була готова до війни на виснаження в Україні. Він наголосив, що держави – члени ЄС мають бути готовими створювати великі запаси зброї та снарядів.

"Ми ніколи не очікували такого типу війни з такою величезною кількістю необхідних боєприпасів, і ми ще навіть не наблизилися до того, щоб бути близькими до цього. Якщо ця війна продовжиться, сподіваємося, що ні, кількість необхідних боєприпасів на щорічній основі буде набагато більшою, ніж сьогоднішні виробничі потужності", – сказав Йоханссон.

Посол України при НАТО Наталія Галібаренко додала, що Україна намагається власними силами виробляти 155-мм артилерію, але головна проблема – це постійні російські обстріли. Втім, попри це, разом із партнерами Україна хоче відновити виробництво західних типів боєприпасів на своїй території.

Країни-члени НАТО не дотримуються стандартів щодо виготовлення снарядів

Посол Великобританії при НАТО Девід Кворі заявив, що війна в Україні продемонструвала, що держави – члени Північноатлантичного Альянсу порушують стандарти щодо виготовлення зброї.

"Ви знаєте, що НАТО встановлює рамки. Ми повинні забезпечити дотримання вимог дисципліни в кожній з наших систем і не маємо створювати ідеально досконалу систему для досягнення певного результату, а виробляти те, що є максимально оперативно сумісним і взаємозамінним", – сказав Девід Кворі.

Посолка України при НАТО Наталія Галібаренко каже, що для України важливе покращення стандартизації між партнерами й для багатьох відсутність взаємосумісності стала несподіванкою. За її словами, зараз на полі бою українські військові використовують понад 200 різних систем озброєння. І головна проблема полягає у тому, що не всі країни виробляють такі самі ракети, які потребують системи в Україні. Саме для подальшої координації створили контактну групу "Рамштайн".

“Ми не дублюємо один одного, а вони (союзники – 24 канал) будуть уникати ситуації, коли ми отримуємо певну систему, а потім за два-три місяці ми розуміємо, що немає запасних частин, немає боєприпасів, і тоді ми повідомляємо, що система стає непотрібною, і ми повинні чекати поки країна "А" щось виробить”, – зазначила Галібаренко.

Окремий блок для України в рамках Європейського фонду миру

В Євросоюзі обговорюють створення окремого блоку для України в рамках Європейського фонду миру. Переговори відбуваються в контексті перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2021-207 рр. За словами Бенедикти фон Зехерр-Тосс, Європейський фонд миру виявився дуже ефективним, тому держави - члени ЄС розглядають, як забезпечити його фінансування у майбутньому.

"Ми знаємо, яка підтримка потрібна в Україні, ми знаємо, що потрібно буде перейти від розформування запасів до збільшення закупівель, тому що просто запаси стають все меншими й меншими, і ми також бачимо, що в рамках формату “Рамштайн” ми все більше дивимось на довгострокове планування допомоги для України", – зазначила Зехерр-Тосс.

Яка сума може увійти на виділення довгострокової військової підтримки України поки невідомо. Зехерр-Тосс наголошує, спочатку держави – члени ЄС мають узгодити сам формат створення окремої секції. Крім того, в рамках перегляду довгострокового бюджету також розглядають виділення 50 мільярда євро на чотири роки для підтримки функціонування Української держави через інструмент Ukrainian Facility.