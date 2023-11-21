ЕС может не поставить Украине миллион боеприпасов до марта 2024: когда ожидать снаряды

Евросоюз может не поставить миллион обещанных боеприпасов Украине до марта 2024 года, впрочем, снаряды точно передадут в течение следующего года. Кроме того, в ЕС еще не решили создавать ли отдельную секцию для Украины в рамках Европейского фонда мира.

Об этом сообщила директор по вопросам мира, безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Бенедикта фон Зехерр-Тосс, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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ЕС может не доставить миллион боеприпасов Украине до марта 2024 года

Во время конференции Бенедикта фон Зехерр-Тосс отметила, что с начала полномасштабного вторжения Евросоюз сделал многое, чтобы помочь Украине в военном плане и расширить собственное производство.

"Мы создали трехсторонний подход. Мы поощряем государства-члены предоставлять больше боеприпасов из имеющихся запасов. За пять недель мы заключили рамочные контракты на совместные закупки в рамках Европейского оборонного агентства и это то, чего мы никогда не делали раньше", – сказала Зехерр-Тосс.

По ее словам, третий этап – это сам процесс производства, и Евросоюз уже обеспечивает наращивание производственных мощностей. Зехерр-Тосс говорит, что по первому треку государства-члены ЕС проделали работу, то есть отправили все имеющиеся боеприпасы из собственных запасов в Украину. Относительно передачи миллиона снарядов Украине в указанный срок представитель Европейской службы внешних дел не уверена.

"Это очень амбициозная цель. Мы всегда это знали и, возможно, не достигнем ее в марте, но я абсолютно уверена, что мы достигнем ее в следующем году", – отметила она.

Впрочем, Зехерр-Тосс призывает взглянуть на запустивший Евросоюз процесс более глобально. Она подчеркивает, что такое "изменение мышления" укрепляет оборонную промышленность.

Вице-голова правления Европейской ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Микаэль Йоханссон отметил, что Европа не была готова к войне на истощение в Украине. Он подчеркнул, что государства-члены должны быть готовы создавать большие запасы оружия и снарядов.

"Мы никогда не ожидали такого типа войны с таким огромным количеством необходимых боеприпасов, и мы еще даже не приблизились к тому, чтобы быть близкими к этому. Если эта война продолжится, надеемся, что нет, количество необходимых боеприпасов на ежегодной основе будет гораздо больше, чем сегодняшние производственные мощности", – сказал Йоханссон.

Посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко добавила, что Украина пытается своими силами производить 155-мм артиллерию, но главная проблема – это постоянные российские обстрелы. Впрочем, несмотря на это, вместе с партнерами Украина хочет возобновить производство западных типов боеприпасов на своей территории.

Страны-члены НАТО не соблюдают стандарты по изготовлению снарядов

Посол Великобритании при НАТО Дэвид Квори заявил, что война в Украине продемонстрировала, что государства-члены Североатлантического Альянса нарушают стандарты по изготовлению оружия.

"Вы знаете, что НАТО устанавливает рамки. Мы должны обеспечить соблюдение требований дисциплины в каждой из наших систем и не должны создавать идеально совершенную систему для достижения определенного результата, а производить то, что максимально оперативно совместимо и взаимозаменяемо", - сказал Дэвид Квори.

Посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко говорит, что для Украины важно улучшение стандартизации между партнерами и для многих отсутствие взаимосовместимости стало неожиданностью. По ее словам, сейчас на поле боя украинские военные используют более 200 разных систем вооружения. И главная проблема заключается в том, что не все страны производят такие же ракеты, которые нуждаются в системе в Украине. Именно для дальнейшей координации была создана контактная группа "Рамштайн".

“Мы не дублируем друг друга, а они (союзники – 24 канал) будут избегать ситуации, когда мы получаем определенную систему, а затем через два-три месяца мы понимаем, что нет запасных частей, нет боеприпасов, и тогда мы сообщаем, что система становится ненужной, и мы должны ждать, пока страна "А" что-то произведет”, – отметила Галибаренко.

Отдельный блок для Украины в рамках Европейского фонда мира

В Евросоюзе обсуждается создание отдельного блока для Украины в рамках Европейского фонда мира. Переговоры проходят в контексте пересмотра многолетнего бюджета ЕС на 2021-207 гг. По словам Бенедикты фон Зехерр-Тосс, Европейский фонд мира оказался очень эффективным, поэтому государства-члены рассматривают, как обеспечить его финансирование в будущем.

"Мы знаем, какая поддержка нужна в Украине, мы знаем, что нужно будет перейти от расформирования запасов к увеличению закупок, потому что просто запасы становятся все меньше и меньше, и мы также видим, что в рамках формата Рамштайн мы все больше смотрим на долгосрочное планирование пособия для Украины", – отметила Зехерр-Тосс.

Какая сумма может войти на выделение долгосрочной военной поддержки Украины, пока неизвестно. Зехерр-Тосс отмечает, что сначала государства-члены должны согласовать сам формат создания отдельной секции. Кроме того, в рамках пересмотра долгосрочного бюджета также рассматривается выделение 50 миллиарда евро в четыре года для поддержки функционирования Украинского государства через инструмент Ukrainian Facility.