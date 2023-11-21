Водночас Зеленський наголосив, що наразі немає негативного рішення ЄС про початок перемовин про вступ України. Крім того, він підкреслив, що Україна робить усе, щоб переговори все ж почалися.

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Зеленський висловився про переговори про вступ в ЄС

Президент України не став спростовувати ймовірність, що на саміті Європейського Союзу, який має пройти у грудні 2023 року, країни-члени можуть відмовитися розпочинати переговори про вступ з Україною.

Водночас він підкреслив, що Україна вже зробила та ще зробить усе, щоб виконати 7 рекомендацій від Єврокомісії, які визначили як передумову для подальших кроків у перемовинах.

"На сьогодні ми готові, і я бачу реакцію позитивну (з боку Євросоюзу – 24 Канал)", – наголосив він.

Крім того, Зеленський зауважив, що відмова ЄС від початку переговорів про вступ з Україною матиме далекосяжні наслідки. Він наголосив, що це великий виклик для всіх, не тільки для України.

Дуже хотілося б, щоб ми не грали на руку Росії. Якщо не буде об'єднання Європи навколо настільки важливого рішення, то після такого (прецеденту – 24 Канал) можуть "ламатися" й інші рішення – щодо допомоги Україні, санкційного тиску, фінансової допомоги,

– розповів Зеленський.

Зрештою глава держави зазначив, що Україні головне виконувати те, що заплановано, щоб у країн-членів не було до нас жодних питань, коли вони ухвалюватимуть рішення про початок перемовин про вступ нашої держави у Союз.

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