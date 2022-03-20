Чорнобильська зона почала горіти: експерт розповів про пожежі та гібридну тактику Росії

У зоні відчуження, яку тимчасово контролюють окупанти, почалися займання. Росіяни обстрілюють з артилерії ліс, щоб спровокувати пожежі. Також ворог уже 24 дні використовує інфраструктуру ЧАЕС для військових цілей, робітники станції перебувають у заручниках, а місто-супутник Славутич – на межі гуманітарної катастрофи.

У зоні відчуження почалися пожежі. Кілька осередків займання з'явилися самі по собі всередині безлюдної території, за 20 кілометрів від ЧАЕС. Про це розповів 24 каналу Валерій Коршунов, голова ГО "Європейський Інститут Чорнобиля" та керівник Волонтерського штабу під час гасіння пожеж у Чорнобилі-2020.

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"19 березня почало сильно горіти село Товстий Ліс та ліс навколо, є кілька осередків займання. При цьому днем раніше, 18-го, вогнище було тільки одне, а 17-го його не було зовсім, що можна відстежити на знімках супутників NASA", – каже Коршунов.



Осередки самозаймання у зоні відчуження 19 березня 2022 року/ Фото Європейського Інституту Чорнобиля

Товстий ліс перебуває в повній ізоляції, за 20 – 30 кілометрів від найближчих сіл. Пожежа виникнути від підпалу трави жителями сусідніх сіл не могла. Варто зауважити, що ще в ніч на 11 березня вже було помічено самозаймання у селі Стечанка всередині зони відчуження, але через низьку температуру та ранкову паморозь, воно не розгорілося та зупинилося,

– додає експерт.

Є дані, що російські окупанти постійно обстрілюють з артилерії ліс у зоні відчуження, розташованої в районі ЧАЕС, щоб спровокувати пожежі рівня 2020 року. Така тактикою ворога має на меті посіяти паніку серед мешканців Києва, спровокувавши бурхливі пожежі з викидом радіації, у той час, коли поблизу столиці йдуть активні бойові дії. 11 березня це не вийшло через низьку температуру, але зараз, коли погода плюсова, а довкола Києва і так по селах повно пожеж і вони тривають по кілька днів, окупанти відновили цю тактику.



Російські військові у Прип'яті

Коршунов каже, що ще під час пожеж 2 роки тому, коли він був головою волонтерського штабу на гасінні пожеж у Чорнобилі, виявили вогнища самозаймання всередині зони відчуження.

Зокрема, 8 квітня 2020 року у центрі зони відчуження з'явилося самозаймання у районі села Корогод, яке далі за кілька днів підійшло до Чорнобильської станції, міста Прип'ять, Сховища відпрацьованого ядерного палива тощо. Саме воно найбільше викликало паніки, саме воно пройшло через купу важливих об'єктів Чорнобиля аж до іншого берега річки Прип'ять. Тоді поява цього спалаху теж викликала багато запитань. Однією з теорій були саме диверсійні підпали, – пригадує Коршунов.



Пожежі Чорнобиля-2020 / Фото ДСНС

Пожежі у Чорнобилі та пилова буря у Києві у 2020 році викликали паніку серед населення. Наразі війська Росії намагаються повторити той інцидент, щоб використати його в рамках гібридної війни для психологічного тиску на українців.

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"Не панікуйте. Рівень радіації у Києві від пожеж не підвищиться, можливий радіаційний пил та тверді частки впадуть задовго до Києва. Рекомендації будуть, як і для звичайного смогу та брудного повітря. Потрібно закрити вікна, покласти мокру ганчірку під раму. Не виходити без потреби надвір", – каже експерт.



Валерій Коршунов (праворуч) під час гасіння пожеж у Чорнобилі в 2020 році / Фото Волонтерського Штабу

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