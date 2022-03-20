Чернобыльская зона начала гореть: эксперт о пожарах и гибридной тактике России

В зоне отчуждения, которую временно контролируют оккупанты, начались возгорания. Россияне обстреливают из артиллерии лес, чтобы спровоцировать пожары. Также враг уже 24 дня использует инфраструктуру ЧАЭС для военных целей, рабочие станции находятся в заложниках, а город-спутник Славутич – на грани гуманитарной катастрофы.

В зоне отчуждения начались пожары. Несколько очагов возгорания появились сами по себе внутри безлюдной территории, в 20 километрах от ЧАЭС. Об этом рассказал 24 каналу Валерий Коршунов, председатель ОО "Европейский институт Чернобыля" и руководитель волонтерского штаба во время тушения пожаров в Чернобыле-2020.

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"19 марта начало сильно гореть село Толстый Лес и лес вокруг, есть несколько очагов возгорания. При этом днем ранее, 18-го, очаг был только один, а 17-го его не было вовсе, что можно отследить на снимках спутников NASA", – говорит Коршунов.

Очаги самовозгорания в зоне отчуждения 19 марта 2022 года/ Фото Европейского Института Чернобыля

Толстый Лес находится в полной изоляции, в 20 – 30 километрах от ближайших деревень. Пожар возникнуть от поджога травы жителями соседних деревень не мог. Стоит заметить, что еще в ночь на 11 марта уже было замечено самовозгорание в селе Стечанка внутри зоны отчуждения, но из-за низкой температуры и утренней изморозь, оно не разгорелось и остановилось,

– добавляет эксперт.

Есть данные, что российские оккупанты постоянно обстреливают из артиллерии лес в зоне отчуждения, расположенной в районе ЧАЭС, чтобы спровоцировать пожары уровня 2020 года. Такой тактикой враг имеет целью посеять панику среди жителей Киева, спровоцировав бурные пожары с выбросом радиации, в то время, когда вблизи столицы идут активные боевые действия. 11 марта это не получилось из-за низкой температуры, но сейчас, когда погода плюсовая, а вокруг Киева и так по селам полно пожаров и они продолжаются по несколько дней, оккупанты восстановили эту тактику.

Российские военные в Припяти

Коршунов говорит, что еще во время пожаров 2 года назад, когда он был главой волонтерского штаба на тушении пожаров в Чернобыле, обнаружили очаги самовозгорания внутри зоны отчуждения.

В частности, 8 апреля 2020 года в центре Зоны отчуждения появилось самовозгорание в районе села Корогод, которое дальше за несколько дней подошло к Чернобыльской станции, городу Припять, хранилищу отработанного ядерного топлива и тому подобное. Именно оно больше всего вызывало паники, именно оно прошло через кучу важных объектов Чернобыля вплоть до другого берега реки Припять. Тогда появление этой вспышки тоже вызвало много вопросов. Одной из теорий были именно диверсионные поджоги,

– вспоминает Коршунов.

Пожары Чернобыля-2020 / Фото ГСЧС

Пожары в Чернобыле и пылевая буря в Киеве в 2020 году вызвали панику среди населения. Пока войска России пытаются повторить тот инцидент, чтобы использовать его в рамках гибридной войны для психологического давления на украинцев.

Что делать киевлянам, если в зоне отчуждения вспыхнут пожары, а ветер будет дуть в сторону столицы

"Не паникуйте. Уровень радиации в Киеве от пожаров не повысится, возможна радиационная пыль и твердые частицы упадут задолго до Киева. Рекомендации будут, как и для обычного смога и грязного воздуха. Нужно закрыть окна, положить мокрую тряпку под раму. Не выходить без необходимости на улицу", – говорит эксперт.

Валерий Коршунов (справа) во время тушения пожаров в Чернобыле в 2020 году / Фото Волонтерского Штаба

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