У Чорногорії п'яні росіяни влаштували бешкет: їх вигнали й побили стільцями

У чорногорському курортному селищі Віті До Рафаїловичі сталася масштабна бійка. Так, персонал одного з закладу харчування побився з п'яними росіянами, які влаштували гармидер.

За попередньою інформацією, один із росіян ображав місцевих жителів і офіціантів бару. Після цього і спалахнула бійка.

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Росіян побили у Чорногорії

В цьому інциденті брали участь четверо громадян Росії, які в стані алкогольного сп'яніння виїхали на набережну чорногорського курортного міста, де ледь не збили місцевого мотоцикліста. Далі вони почали нищити все на своєму шляху.

Очевидці розповіли, що, перекривши своїм авто набережну, росіяни спочатку знесли туристичне агентство, а потім напали на офіціанта ресторану, поранивши йому голову.

Але на цьому росіяни не зупинилися і почали бити власника цього закладу харчування. Інші співробітники ресторану намагалися захистити своїх колег, тому вступили в бійку з нахабними "гостями", щоб завадити їм зруйнувати заклад.

У Чорногорії росіян побили за бешкет у ресторані / Відео з тіктоку @dajbozedamoze

Це відео зняли, коли співробітники ресторану почали виганяти росіян і бити їх стільцями. На ньому також можна чути слова: "Я русский, бл***". Що далі сталося з росіянами – наразі невідомо.

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