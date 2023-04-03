Понеділок, 3 квітня, це день коли можна підбити проміжні підсумки виборів у Чорногорії, Фінляндії та Болгарії. Більше читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Чорногорія: зміни після 33 років стабільності

За результатами другого туру президентських виборів у Чорногорії перемогу здобув Яков Мілатович, що набрав аж 59% голосів від загальної кількості.

Його суперником був уже колишній президент країни Міло Джуканович, який обіймав свою протягом 33 років. Набрав він всього 41% голосів.

Разом з тим зауважимо, що новообраний глава Чорногорії Яков Мілатович – це колишній міністр економіки та заступник голови руху "Європа зараз". Він обіцяє боротися з корупцією, підвищити рівень життя та зміцнити зв'язки із Європейським Союзом і Сербією.

Фінляндія: Санна Марін може не втриматись на посаді

Як пишуть фінські ЗМІ, партія чинної пані прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін, за попередніми даними, поступається правій Національній опозиційній коаліції.

Власне, уже підрахували 43,5% голосів від загального об'єму. За результатами цього можна констатувати:

консервативна коаліція здобула 20,8% голосів (близько 47 мандатів);

соціал-демократична партія – 20,7% голосів (45 мандатів).

Слід сказати, що підрахунок голосів має невдовзі закінчитись. Після цього почнеться тиждень коаліційних переговорів. І якщо консерватори переможуть, ймовірно, прем'єром стане політик Петтері Орпо.

Зверніть увагу! У березні Санна Марін приїжджала до Києва, де зустрічалась з Президентом України Володимиром Зеленським. Власне, разом з главою нашої держави вона, зокрема, вшанувала пам'ять загиблого героя Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.

Болгарія: шанси у партій-лідерів – однакові

За останні 2 роки у Болгарії відбулись уже 5 за рахунком парламентські вибори, у яких взяли участь 14 політичних партій і 7 коаліцій. За результатами екзит-полів, соціологічних досліджень та паралельному підрахунку голосів можна констатувати, що:

партія ГЕРБ-СДС набрала від 25,1 до 27,3% голосів;

ПП-ДБ – від 23,7% до 25,5% голосів;

ДПС – від 13 до 14% голосів;

"Відродження" – від 13,5 до 13,7% голосів;

BSP – від 9,2% до 10% голосів;

"Є такий народ" – від 3,5 до 4,4% голосів.

Отже, розподіл мандатів орієнтовно такий:

ГЕРБ-СДС – 70 місць у парламенті;

ПП-ДБ – 68;

ДПС – 39;

"Відродження" – 37;

БСП – 26.

Згадаємо, що проросійською серед цих політичних сил є партія "Відродження". Скажімо, її члени намагалися у Конституційному суді довести, що військова підтримка Болгарією Збройних Сил України була незаконно. Що не дивно, суд ухвалив рішення не на користь "Відродження".